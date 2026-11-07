क्या आपको भी चाहिए हर महीने 5000 रुपये पेंशन? तो आज ही जुड़ सकते हैं इस सरकारी योजना से

Atal Pension Yojana: क्या आप भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल, ये एक पेंशन योजना है जिसके तहत पात्र लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये पेंशन मिलती है।





ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होता है और प्रीमियम जमा करना होता है। उम्र के हिसाब से अलग-अलग प्रीमियम आता है जो आपके बैंक खाते से कट जाता है। इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद आपको हर माह पेंशन मिलती है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अटल पेंशन योजना के बारे में अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं...