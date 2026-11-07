क्या आपको भी चाहिए हर महीने 5000 रुपये पेंशन? तो आज ही जुड़ सकते हैं इस सरकारी योजना से

Atal Pension Yojana: क्या आप भारत सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में जानते हैं? दरअसल, ये एक पेंशन योजना है जिसके तहत पात्र लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये पेंशन मिलती है।
ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होता है और प्रीमियम जमा करना होता है। उम्र के हिसाब से अलग-अलग प्रीमियम आता है जो आपके बैंक खाते से कट जाता है। इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद आपको हर माह पेंशन मिलती है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अटल पेंशन योजना के बारे में अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
- जो लोग भारत के नागरिक हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं
- 18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं
- जो लोग करदाता नहीं हैं
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कितना करना होता है निवेश?
- आपको अटल पेंशन योजना में कम कम 20 साल निवश करना होता है
- इस योजना में हर महीने छोटा-छोटा निवेश करना होता है, इसमें पेंशन प्लान और आपकी उम्र के हिसाब से प्रीमियम बनता है
- इसे ऐसे समझिए, जैसे- 18 साल का व्यक्ति अगर 5000 रुपये महीने वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होते हैं
- इसी तरह 30 साल का व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है तो उसे हर महीने 577 रुपये जमा करने होते हैं
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अटल पेंशन योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं?
पहला स्टेप
- आप भी अगर अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं
- तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो बैंक जाना होता है
- आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं
- यहां पर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होता है
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दूसरा स्टेप
- इसके बाद आपकी केवाईसी की जाती है
- फिर आपको पेंशन प्लान और प्रीमियम की जानकारी दी जाती है
- अब आपके बैंक खाते को योजना से लिंक किया जाता है
- फिर आपका नाम योजना से जुड़ जाता है