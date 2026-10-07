किन लोगों को नहीं मिलता आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज का लाभ? यहां जानें पात्रता के बारे में

आज के समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं काफी मददगार साबित होती हैं। जैसे- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही ले लीजिए। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं।





इसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हर कोई इस आयुष्मान कार्ड को बनवा सकता है? आखिर आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बन सकता है और किन लोगों का नहीं? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...