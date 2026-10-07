किन लोगों को नहीं मिलता आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज का लाभ? यहां जानें पात्रता के बारे में

आज के समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं काफी मददगार साबित होती हैं। जैसे- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही ले लीजिए। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं।
इसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हर कोई इस आयुष्मान कार्ड को बनवा सकता है? आखिर आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बन सकता है और किन लोगों का नहीं? चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe stock photos
आयुष्मान कार्ड से कितने रुपये का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
- आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र लाभार्थी को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकती है
- यह लिमिट हर वित्तीय वर्ष में योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है
- ऐसे में आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
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आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है?
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किन लोगों का बन सकता है आयुष्मान कार्ड?
- जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं
- जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
- जो लोग पीएफ और ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते
- जिन लोगों की उम्र 70 साल से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है?
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किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड?
- अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है
- जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं
- बिजनेस करने वाले लोग
- अगर कोई व्यक्ति ईएसआईसी का लाभ ले रहा है
- जिन लोगों का पीएफ कटता है
- इनकम टैक्स जो लोग भरते है
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आयुष्मान कार्ड बनवाने की पात्रता क्या है?
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किन अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान कार्ड से आप उन अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत है
- इस योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ कई प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े हुए हैं
- आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाकर पंजीकृत अस्पताल का चेक कर सकते हैं
- यहां पर पिन कोड, जिला आदि से आप पंजीकृत अस्पताल चेक कर सकते हैं