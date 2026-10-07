फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do

यूपीआई पेमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन सामने वाले को नहीं मिले पैसे? जानें ऐसे में क्या करें और क्या नहीं

Wed, 07 Oct 2026 03:30 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 07 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

UPI Payment: यूपीआई से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचे तो पहले ट्रांजैक्शन स्टेटस और बैंक बैलेंस चेक करें। अगर पैसे क्रेडिट नहीं होते, तो आरबीआई के नियमों के तहत यूपीआई में फंड ट्रांसफर में ऑटो-रिवर्सल की व्यवस्था है।

विज्ञापन
UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do
UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल से कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति या दुकानदार के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है।



पर कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं और यूपीआई एप पर दिखाता है कि पेमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि उसके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ तरीके अपनाकर इस समस्या का हल पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
Trending Videos
UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do
UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

यूपीआई पेमेंट पूरी होने पर भी नहीं मिले सामने वाले व्यक्ति को पैसे, तो क्या करें?

सबसे पहले ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करें

  • जिस यूपीआई एप से आपने पेमेंट की है, उसमें जाकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोलें
  • फिर संबंधित पेमेंट यानी उस पेमेंट पर क्लिक करें जिसमें दिक्कत आ रही है और उसका स्टेटस देखें
  • यह भी देख लें कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, राशि और जिस व्यक्ति को पैसे भेजे गए हैं, उसकी जानकारी सही है या नहीं
  • अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं, तो एक बार अपना बैलेंस जरूर चेक कर लें
UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do
UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : अमर उजाला

सामने वाले के बैंक खाते को भी चेक करें

  • कई बार यूपीआई एप में पेमेंट का स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाता है, लेकिन बैंक खाते में क्रेडिट दिखने में कुछ समय लग सकता है
  • इसलिए सामने वाले व्यक्ति से दोबारा बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट चेक करने को कहें
  • सिर्फ एसएमएस नहीं आने का मतलब यह नहीं है कि पैसा खाते में नहीं पहुंचा है
विज्ञापन
विज्ञापन
UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do
UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

पैसे सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहुंचे, तो क्या करें?

  • नियमों के अनुसार, अगर यूपीआई में आपके खाते से पैसा डेबिट हो गया है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसे को ऑटो-रिवर्स किया जाना चाहिए
  • यूपीआई फंड ट्रांसफर के मामले में अगर सामने वाले व्यक्ति के खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते हैं, तो बैंक को अधिकतम टी+1 (टी का मतलब उस दिन से है जिस दिन ट्रांजैक्शन) दिन   के भीतर रकम वापस करनी होती है
  • अगर इस तय समय के बाद भी पैसे ग्राहक को वापस नहीं मिलते हैं, नियमों के तहत 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बैंक पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है
विज्ञापन
UPI Payment Successful But Receiver Did Not Get Money? Know What To Do
UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

यूपीआई एप पर शिकायत कैसे करें?

  • आप यूपीआई एप पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
  • इसके लिए यूपीआई एप में संबंधित ट्रांजैक्शन पर जाकर हेल्प या रिपोर्ट इश्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
  • फिर यहां पर आप चैट या कॉल द्वारा अपनी ट्रांजैक्शन के लिए शिकायत कर सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed