यूपीआई पेमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन सामने वाले को नहीं मिले पैसे? जानें ऐसे में क्या करें और क्या नहीं

UPI पेमेंट पूरी, पर सामने वाले को नहीं मिले पैसे तो क्या करें? - फोटो : Amar Ujala AI

आज के समय में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। मोबाइल से कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति या दुकानदार के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है।





पर कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं और यूपीआई एप पर दिखाता है कि पेमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि उसके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ तरीके अपनाकर इस समस्या का हल पा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...