ध्यान दें: आज शनिवार को आपके शहर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Is Today Bank Closed: बैंक से जुड़े अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हों या फिर किसी से पैसे प्राप्त करने हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड बनवाना हो आदि। लगभग हर एक काम मोबाइल से हो जाता है।
पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब भी कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। ऐसे में क्या आप आज यानी 10 अक्तूबर को किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं? तो जरा रुकिए पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले या नहीं। आप आगे जान सकते हैं कि आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं...
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आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक खुले हैं?
- नहीं, आज बैंक नहीं खुले हैं
- आज देशभर के सभी बैंकों का अवकाश है
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आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं?
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बैंक आज क्यों बंद हैं?
- आज अक्तूबर महीने का दूसरा शनिवार है
- इसलिए आज बैंक बंद हैं
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आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं?
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क्या हर शनिवार को बैंक बंद रहते हैं?
- नहीं, हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
- दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
- ऐसे में आज यानी 10 अक्तूबर को महीने का दूसरा शनिवार है
- इसलिए आज देश के सभी बैंक बंद हैं
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आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं?
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क्या प्राइवेट बैंक आज खुले हैं?
- नहीं, आज कोई बैंक नहीं खुला है
- बैंक चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, देशभर के सभी बैंक आज बंद हैं