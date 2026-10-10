ध्यान दें: आज शनिवार को आपके शहर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Is Today Bank Closed: बैंक से जुड़े अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हों या फिर किसी से पैसे प्राप्त करने हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड बनवाना हो आदि। लगभग हर एक काम मोबाइल से हो जाता है।





पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब भी कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। ऐसे में क्या आप आज यानी 10 अक्तूबर को किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं? तो जरा रुकिए पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले या नहीं। आप आगे जान सकते हैं कि आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं...