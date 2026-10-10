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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya

ध्यान दें: आज शनिवार को आपके शहर के बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Sat, 10 Oct 2026 07:53 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 10 Oct 2026 07:53 AM IST
सार

Bank Holiday Today: अगर आप आज यानी 10 अक्तूबर 2026 को किसी जरूरी काम से बैंक जाने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक खुले हैं या फिर बंद हैं।

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Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya
आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Is Today Bank Closed: बैंक से जुड़े अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं। किसी को पैसे भेजने हों या फिर किसी से पैसे प्राप्त करने हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड बनवाना हो आदि। लगभग हर एक काम मोबाइल से हो जाता है।



पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अब भी कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। ऐसे में क्या आप आज यानी 10 अक्तूबर को किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं? तो जरा रुकिए पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले या नहीं। आप आगे जान सकते हैं कि आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं...
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Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya
आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज बैंक खुले हैं?

  • नहीं, आज बैंक नहीं खुले हैं
  • आज देशभर के सभी बैंकों का अवकाश है
Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya
आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

बैंक आज क्यों बंद हैं?

  • आज अक्तूबर महीने का दूसरा शनिवार है
  • इसलिए आज बैंक बंद हैं
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Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya
आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या हर शनिवार को बैंक बंद रहते हैं?

  • नहीं, हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
  • दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
  • ऐसे में आज यानी 10 अक्तूबर को महीने का दूसरा शनिवार है
  • इसलिए आज देश के सभी बैंक बंद हैं
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Bank Holiday Today: Are the banks in your city open today Saturday ko bank band hai kya
आज 10 अक्तूबर को बैंक बंद हैं या खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या प्राइवेट बैंक आज खुले हैं?

  • नहीं, आज कोई बैंक नहीं खुला है
  • बैंक चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, देशभर के सभी बैंक आज बंद हैं
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