PUC Certificate Validity 3 Months: वाहन मालिकों और चालकों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र यानी पीयूसीसी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर रोजाना सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की वैधता पर पड़ेगा। पहले सभी वाहनों के लिए एक समान अवधि का सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन अब गाड़ी के मानक और श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग समय तय कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण को अधिक सख्त बनाने और पुराने वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अगर आपके पास बाइक, कार या कमर्शियल गाड़ी है, तो नए नियमों के तहत अपनी गाड़ी की कैटेगरी और सर्टिफिकेट की नई वैधता के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है।
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PUCC Certificate
- फोटो : Amar Ujala
प्रश्न- पुराने और नए नियम में क्या अंतर?
उत्तर- पहले के नियमों के मुताबिक देश की हर गाड़ी के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट सिर्फ एक साल के लिए ही वैध होता था, चाहे वह गाड़ी नई हो या पुरानी। लेकिन अब नए नियम में गाड़ी की उम्र और उसके इंजन के मानक (BS स्टेज) के हिसाब से सर्टिफिकेट की समय-सीमा तय कर दी गई है।
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पीयूसीसी सर्टिफिकेट नए नियम
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प्रश्न- नए नियम में क्या बदला?
उत्तर- नए नियमों के तहत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों यानी BS-I, BS-II और BS-III कैटेगरी की सभी गाड़ियों (निजी और कमर्शियल दोनों) का सर्टिफिकेट अब सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैध होगा।
वहीं, BS-IV श्रेणी के सभी वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट 6 महीने तक मान्य रहेगा। इसके अलावा, कम प्रदूषण करने वाली नई BS-VI गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत दी गई है।अगर आपकी BS-VI गाड़ी निजी (प्राइवेट) है, तो उसका सर्टिफिकेट पूरे 3 साल तक चलेगा, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए यह 2 साल तक वैध रहेगा।
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PUC सेंटर
- फोटो : AI जनरेटेड
प्रश्न- कब से लागू होंगे ये नियम?
- उत्तर- यह नया नियम 19 नवंबर से लागू कर दिया गया है।
- अब नए पीयूसीसी सर्टिफिकेट बनवाते समय वाहन मालिकों को इसी बदली हुई समय-सीमा के हिसाब से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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प्रश्न- जो लोग पहले से सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं उन पर क्या असर होगा?
- चूंकि यह नियम 19 नवंबर से लागू हुआ है, इसलिए पहले से सर्टिफिकेट बनवा चुके लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
- जिन वाहन मालिकों के पास पहले से सर्टिफिकेट मौजूद है, उनके कागज पर दर्ज अवधि तक वह पूरी तरह वैध रहेगा।