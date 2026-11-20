PUC Certificate Validity 3 Months: वाहन मालिकों और चालकों के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र यानी पीयूसीसी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर रोजाना सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की वैधता पर पड़ेगा। पहले सभी वाहनों के लिए एक समान अवधि का सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन अब गाड़ी के मानक और श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग समय तय कर दिया गया है।





प्रदूषण नियंत्रण को अधिक सख्त बनाने और पुराने वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अगर आपके पास बाइक, कार या कमर्शियल गाड़ी है, तो नए नियमों के तहत अपनी गाड़ी की कैटेगरी और सर्टिफिकेट की नई वैधता के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है।