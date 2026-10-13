सिनेमा हॉल में क्या एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच सकते हैं सामान? जानें नियम

Restaurant Overcharging MRP: अक्सर जब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट, होटल, मॉल या सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक या पैकेटबंद चिप्स के लिए हमें उस पर छपी कीमत से काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। कई बार पूछने पर दुकानदार या सिनेमा हॉल वाले सफाई देते हैं कि सर्विस चार्ज या एसी का बिल इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए कीमत ज्यादा है।





बहुत से लोग इसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप पैसे दे देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानूनन ऐसा करना पूरी तरह से अवैध है? भारत के उपभोक्ता कानूनों के तहत कोई भी व्यापारी किसी भी पैकबंद सामान पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से एक भी रुपया ज्यादा नहीं वसूल सकता है। आइए इस लेख में इस नियम की सच्चाई जानते हैं।