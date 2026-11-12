छठ पूजा: घर जाने के लिए चाहिए तत्काल टिकट, ये दो सेटिंग जान गए तो मिलेगा कंफर्म टिकट

IRCTC Tatkal Ticket Tips: छठ पूजा के समय अपने घर जाने के लिए ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है। तत्काल टिकट बुक करते वक्त एक छोटी सी चूक या जरा सी देरी से कन्फर्म सीट हाथ से निकल जाती है।





लेकिन अगर आप कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो आपका कंफर्म टिकट मिलने का चांस काफी बढ़ जाता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आईआरसीटीसी एप या वेबसाइट की दो जरूरी सेटिंग्स को समय रहते ठीक करना है। आइए इस लेख में जानते हैं कि आप कैसे आसानी से कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।