ध्यान दें: किसे नहीं मिलता अटल पेंशन योजना का लाभ? आवेदन से पहले यहां चेक करें पात्रता

Atal Pension Yojana Eligibility: आज के समय में अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस करता है। वहीं, लगभग हर कोई अपने आने वाले कल के लिए बचत करता है। कोई किसी स्कीम में निवेश करता है, तो कोई बैंक खाते में पैसा रखता है आदि।





इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिले, तो आप आज से छोटा-छोटा निवेश कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कौन वे लोग हैं जो इस अटल पेंशन योजना से नहीं जुड़ सकते? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...