कार्डधारक ध्यान दें: क्या आयुष्मान कार्ड रद्द भी हो सकता है? जानें कौन सी गलती दे सकती है दिक्कत

Ayushman Card Cancel Reason: अगर आप भी किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं तो पहले आपने अपनी पात्रता चेक की होगी और पात्र होने पर ही उस योजना में आवेदन किया होगा। जैसे- आयुष्मान कार्ड को ही ले लीजिए।
आयुष्मान कार्ड भी सिर्फ पात्र लोगों के ही बनते हैं और अगर आप पात्र हैं तो आप ये कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कारणों की वजह से बने हुए आयुष्मान कार्ड रद्द भी हो सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड रद्द होने के कारण जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : Adobe stock
आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है?
- आयुष्मान कार्ड में कार्डधारक को सालाना 5 लाख रुपये तक का कवर मिलता है
- इसका मतलब है कि आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं
- ये मुफ्त इलाज आप सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किन अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान कार्ड से आप किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- ये आप घर बैठे चेक कर सकते हैं
- इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होता है
- यहां पर जिला, पिन कोड आदि के जरिए आप पंजीकृत अस्पताल चेक कर सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
किन लोगों का रद्द हो सकता है आयुष्मान कार्ड?
- अब ये जान लेते हैं किन लोगों का और किस कारण से आयुष्मान कार्ड रद्द भी हो सकता है
- दरअसल, जो लोग पात्र न होने के बाद भी पैसे देकर गलत तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं
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आयुष्मान कार्ड कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
- विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उनके आयुष्मान कार्ड रद्द कर देता है और अगर किसी ने अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया है तो विभाग उससे रिकवरी भी कर सकता है
- इसलिए गलत तरीके से कभी आयुष्मान कार्ड न बनाएं