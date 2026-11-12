कार्डधारक ध्यान दें: क्या आयुष्मान कार्ड रद्द भी हो सकता है? जानें कौन सी गलती दे सकती है दिक्कत

आयुष्मान कार्ड कैंसिल होने के क्या कारण हो सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Cancel Reason: अगर आप भी किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं तो पहले आपने अपनी पात्रता चेक की होगी और पात्र होने पर ही उस योजना में आवेदन किया होगा। जैसे- आयुष्मान कार्ड को ही ले लीजिए।





आयुष्मान कार्ड भी सिर्फ पात्र लोगों के ही बनते हैं और अगर आप पात्र हैं तो आप ये कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कारणों की वजह से बने हुए आयुष्मान कार्ड रद्द भी हो सकते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड रद्द होने के कारण जान सकते हैं...