पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं? आवेदन से पहले पात्रता और लाभ सबकुछ जानें

PM Vishwakarma Yojana: देश में चलने वाली अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की कई योजनाएं शामिल हैं। जैसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।





आपको भी अगर इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना है तो आपको भी पहले अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...