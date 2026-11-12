पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और कौन नहीं? आवेदन से पहले पात्रता और लाभ सबकुछ जानें

PM Vishwakarma Yojana: देश में चलने वाली अलग-अलग योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की कई योजनाएं शामिल हैं। जैसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं।
आपको भी अगर इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना है तो आपको भी पहले अपनी पात्रता चेक करनी होती है। तो चलिए जानते हैं कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकता है और कौन नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है?
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तोड़ने वाले हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- अगर फिशिंग नेट निर्माता हैं
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो अस्त्रकार हैं
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- नाई यानी बाल काटने वाले हैं
- अगर आप मालाकार हैं
- जो नाव निर्माता हैं
- अगर आप सुनार हैं
- पत्थर तराशने वाले हैं
- धोबी और दर्जी हैं
- गुड़िया और खिलौना निर्माता का काम करते हैं
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
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पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलते हैं?
- पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
- वहीं, जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- अलग से टूलकिट प्रोत्साहन राशि यानी औजार खरीदने के लिए 15000 रुपये दिए जाते हैं
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- इस योजना के तहत आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है
- इसमें पहले 1 लाख रुपये का लोन आप ले सकते हैं जिसके लिए 18 महीने का समय होता है
- फिर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक का लोन 30 महीनों के लिए लिया जा सकता है