जान लें कोई नहीं बताएगा: पंखा 12 घंटे चलाने पर महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? यहां समझें पूरा हिसाब

गर्मी हो या सर्दी, घरों में पंखे का इस्तेमाल लगभग हर मौसम में होता है। कई घरों में पंखा दिन और रात दोनों समय चलता रहता है। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि अगर पंखा रोजाना 12 घंटे चलाया जाए तो महीने में कितनी बिजली खर्च होगी और इसके लिए कितने रुपये का बिल देना पड़ेगा?





इसका जवाब पंखे की बिजली खपत यानी वाट और आपके इलाके में बिजली की दर पर निर्भर करता है। तो चलिए आसान गणित से समझते हैं कि 12 घंटे पंखा चलाने पर महीने का खर्च कितना हो सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...