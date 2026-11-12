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जान लें कोई नहीं बताएगा: पंखा 12 घंटे चलाने पर महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? यहां समझें पूरा हिसाब

Thu, 12 Nov 2026 01:46 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:46 PM IST
सार

  • Fan Electricity Consume: गर्मी लगने पर लोग पंखा चलाते हैं
  • पर शायद लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर पंखा 12 घंटे चलता है, तो इसमें ये कितनी बिजली खर्च करता है

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How Much Electricity Does a Fan Consume in 12 Hours? Check Monthly Cost
12 घंटे पंखा चलाने पर बिजली बिल कितना आएगा? - फोटो : Amar Ujala AI

गर्मी हो या सर्दी, घरों में पंखे का इस्तेमाल लगभग हर मौसम में होता है। कई घरों में पंखा दिन और रात दोनों समय चलता रहता है। ऐसे में लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि अगर पंखा रोजाना 12 घंटे चलाया जाए तो महीने में कितनी बिजली खर्च होगी और इसके लिए कितने रुपये का बिल देना पड़ेगा?



इसका जवाब पंखे की बिजली खपत यानी वाट और आपके इलाके में बिजली की दर पर निर्भर करता है। तो चलिए आसान गणित से समझते हैं कि 12 घंटे पंखा चलाने पर महीने का खर्च कितना हो सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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12 घंटे पंखा चलाने पर बिजली बिल कितना आएगा? - फोटो : Adobe Stock

पंखा कितनी बिजली खर्च करता है?

  • सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर पंखे की बिजली खपत एक जैसी नहीं होती
  • आमतौर पर सीलिंग फैन की क्षमता उसके मॉडल और मोटर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है
  • उदाहरण के लिए अगर आपके घर में 60 वॉट का पंखा लगा है, तो वह एक घंटे में 0.06 यूनिट बिजली खर्च करेगा
  • इसका मतलब है कि पंखा जितनी देर चलेगा, बिजली की खपत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी
How Much Electricity Does a Fan Consume in 12 Hours? Check Monthly Cost
12 घंटे पंखा चलाने पर बिजली बिल कितना आएगा? - फोटो : AI Generated

पंखा 12 घंटे चलाने पर कितनी यूनिट खर्च करेगा?

  • मान लीजिए आपके घर में 60 वॉट का पंखा है और आप उसे रोजाना 12 घंटे चलाते हैं
  • एक दिन में बिजली की खपत 60×12÷1000= 0.72 यूनिट होती है
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12 घंटे पंखा चलाने पर बिजली बिल कितना आएगा? - फोटो : AI Generated
  • वहीं, महीने के 30 दिनों का हिसाब लगाएं, तो 0.72×30= 21.6 यूनिट होती है
  • यानी 60 वॉट का पंखा रोजाना 12 घंटे चलाने पर एक महीने में करीब 21.6 यूनिट बिजली खर्च करेगा
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12 घंटे पंखा चलाने पर बिजली बिल कितना आएगा? - फोटो : AI Generated

कितने रुपये आएगा बिजली बिल?

  • बिजली की कीमत हर राज्य और बिजली वितरण कंपनी के हिसाब से अलग हो सकती है
  • इसलिए वास्तविक खर्च आपके बिजली बिल में लागू प्रति यूनिट दर पर निर्भर करेगा
  • ऐसे में उदाहरण के तौर पर बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट मानें तो 21.6×8= 172.80 रुपये बिजली का बिल होगा
  • इस तरह 60 वॉट का पंखा रोजाना 12 घंटे चलाने पर महीने में करीब 173 रुपये की बिजली खर्च होगी


नोट:- अगर आप बीएलडीसी तकनीकी का पंखा चलाते हैं, तो इसे चलाने पर खर्च कम हो सकता है।
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