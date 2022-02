{"_id":"6202520bda0fcc5ba71e2752","slug":"tips-and-tricks-how-to-play-ott-videos-on-slow-internet","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tips and Tricks: अब स्लो इंटरनेट स्पीड में भी ले सकेंगे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का मजा, बस करना होगा ये काम","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Wed, 09 Feb 2022 10:19 AM IST