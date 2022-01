{"_id":"61e9301d0354c73d7052c1ba","slug":"mobile-tips-for-winter-safety-tips-for-using-mobile-phone-in-winters","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Mobile Tips for Winter: इन टिप्स से सर्दियों में अपने मोबाइल को रखें सुरक्षित, वरना खराब हो सकता है आपका स्मार्टफोन","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 23 Jan 2022 05:55 PM IST