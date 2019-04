{"_id":"5ca838e8bdec2214283633de","slug":"you-can-get-discount-at-petrol-pump-by-casting-your-vote-all-you-need-to-know","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 2019: \u0935\u094b\u091f \u0921\u093e\u0932\u0915\u0930 \u0906\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092a\u0902\u092a \u092a\u0930 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u091b\u0942\u091f, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u092a\u0942\u0930\u093e \u0911\u092b\u0930","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"\u091f\u0947\u0915 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, Updated Sat, 06 Apr 2019 11:35 AM IST

1 of 5

Discount At Petrol Pump By Casting Your Vote