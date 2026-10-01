अक्टूबर में लॉन्च होंगे ये 6 धांसू स्मार्टफोन: वीवो से लेकर मोटोरोला तक लॉन्च करेंगे नए फोन, देखें पूरी लिस्ट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 01 Oct 2026 05:39 PM IST

सार Upcoming Smartphones October 2026: त्योहारी सीजन शुरू होते ही भारतीय और ग्लोबल टेक मार्केट में नए स्मार्टफोन्स की झड़ी लगने वाली है। अक्टूबर 2026 मोबाइल प्रेमियों के लिए काफी हलचल भरा महीना साबित होने जा रहा है। बजट फ्रेंडली 5G फोन से लेकर प्रीमियम फोल्डेबल और सुपर-फ्लैगशिप कैटेगरी तक, दिग्गज टेक ब्रांड्स अपने नए हैंडसेट्स पेश करने की तैयारी में हैं।

अक्तूबर 2026 में आने वाले हैं नए स्मार्टफोन्स। - फोटो : मोटोरोला/ वनप्लस

अक्टूबर 2026 में स्मार्टफोन बाजार में कई नए मॉडल लॉन्च होने जा रहे हैं। वीवो, ओप्पो, वनप्लस और मोटोरोला जैसे ब्रांड अपने नए फोन पेश कर सकते हैं। इनमें 10,000mAh तक की बैटरी, 200MP कैमरा और हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ फोन की लॉन्च डेट तय है, जबकि कई मॉडल की एंट्री अभी संभावित है।

OPPO F35 5G - फोटो : OPPO

अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोनOPPO F35 5G सीरीज

संभावित लॉन्च: 5 अक्टूबर, भारत

ओप्पो एफ35 5जी सीरीज में F35 और F35 Pro मॉडल आ सकते हैं। दोनों फोन में 8,000mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड मॉडल में 6.57 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP मेन कैमरा मिल सकता है। वहीं, प्रो मॉडल में OIS वाला 50MP कैमरा और बेहतर कूलिंग सिस्टम दिए जाने की चर्चा है।

Vivo V80 - फोटो : Vivo

Vivo V80 और Vivo S2 FE

लॉन्च: 6 अक्टूबर, भारत