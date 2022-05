{"_id":"6277642601f4d1263927624a","slug":"shortcut-keys-top-hidden-shortcut-keys-of-pc-know-about-them","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Tips and Tricks: बड़े कमाल के हैं कंप्यूटर के ये शॉर्टकट Keys, आपके काम को बना देंगे आसान","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 08 May 2022 12:43 PM IST