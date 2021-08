Jio Plan: सबसे सस्ता यह रचार्ज कराएं और 84 दिनों तक मौज करें, कॉलिंग से लेकर डाटा तक

1 of 5

Jio In top100 - फोटो : अमर उजाला

यदि आपको जियो का 329 रुपये वाला प्लान नहीं दिखता है तो आपको जियो की वेबसाइट या माय जियो एप में जाकर OTHERS सेक्शन को चेक करें। अदर्स में तीन प्लान हैं जिनमें से दूसरा प्लान यही है।

Jio Phone Next - फोटो : amarujala

बता दें कि जियोफोन नेक्स्ट 10 सितंबर से बाजार में उपलब्ध होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि Jio Phone Next दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। Jio Phone Next को गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया है। इसके साथ कंपनी कुछ ऑफर का भी एलान कर सकती है। लीक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि Jio Phone Next की कीमत 4,000 रुपये से कम होगी।