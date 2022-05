IoT: क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? जानिए कैसे ये तकनीक करती है काम

1 of 6

What is Internet of Things: तकनीक के क्षेत्र में हो रहा विकास हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाता जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे। भविष्य में ये तकनीक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। इसको लेकर कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने के बाद एक बड़ा बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में देखने को मिलेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नई तरह की तकनीक है। अक्सर आपने कई जगहों पर इस टर्म के बारे में सुना होगा। हालांकि, ये तकनीक काम कैसे करती है? उस विषय में आप में से काफी कम लोग जानते होंगे। इसी कड़ी में आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी पता लगाएंगे कि ये तकनीक काम कैसे करती है और कैसे इसके आने के बाद हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं इसके बारे में -