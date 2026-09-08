एपल इवेंट से पहले चीनी कंपनियों ने दिखाया दम: लॉन्च किए नेक्स्ट-जेन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, जानें खासियतें

एपल के 9 सितंबर को होने वाले इवेंट से पहले हुआवै और शाओमी ने अपने नए प्रीमियम फोल्डेबल फोन लॉन्च कर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हुआवै का डबल-फोल्ड फोन और शाओमी का हल्का फोल्डेबल मॉडल एपल के आने वाले फोल्डेबल फोन के सामने नई चुनौतियां पेश कर सकते हैं।

एपल के 9 सितंबर को होने वाले आईफोन लॉन्च इवेंट से ठीक पहले चीन की दो स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने प्रीमियम फोल्डेबल फोन बाजार में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। चीनी टेक दिग्गज हुआवै और शाओमी ने अपने-अपने सबसे प्रीमियम और आधुनिक फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करके प्रीमियम सेगमेंट में सीधी जंग छेड़ दी है। दोनों कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स में एडवांस प्रोसेसर, हल्का डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले तकनीक पेश की है।

कंपनियों के नए डिवाइस को एपल के संभावित फोल्डेबल फोन, आईफोन अल्ट्रा के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं हुआवै और शाओमी के इन स्मार्टफोन में क्या खास मिल रहा है।

हुआवै का Mate XT2 हुआ पेश

हुआवै ने सोमवार को अपनी नई Mate XT2 सीरीज लॉन्च की। इस फोन की सबसे खास बात इसका डबल-फोल्ड डिजाइन है। यानी इसे दो बार मोड़कर सामान्य फोन के आकार में रखा जा सकता है और खोलने पर यह टैबलेट जैसे बड़े डिस्प्ले में बदल जाता है।

कंपनी ने फोन में अपना नया इन-हाउस Kirin 9050 Pro चिपसेट लगाया है। इसके अलावा हिंज डिजाइन में बदलाव किया गया है और पानी से सुरक्षा को भी पहले के मुकाबले बेहतर बनाया गया है।

हुआवै ने फोन में एक खास प्राइवेसी स्क्रीन भी दी है। कंपनी के मुताबिक, इसकी मदद से आसपास खड़े लोगों के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही जानकारी को देखना मुश्किल होगा। यह फीचर उन यूजर्स के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है जो सार्वजनिक स्थानों पर फोन पर संवेदनशील जानकारी देखते हैं। फोन की बिक्री 12 सितंबर से शुरू होगी।

कंपनी का कहना है कि नया चिप डिजाइन पहले की तुलना में बेहतर कंप्यूटिंग क्षमता देने के साथ कम बिजली की खपत करता है। हुआवै ने इस डिजाइन को ‘लॉजिक फोल्डिंग’ नाम दिया है। यह कंपनी की उस तकनीकी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए वह अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच एडवांस तकनीक तक अपनी पहुंच की सीमाओं को कम करने की कोशिश कर रही है।

शाओमी 18 फोल्ड चीन में हुआ लॉन्च - फोटो : शाओमी

Xiaomi 18 Fold भी हुआ लॉन्च

वहीं, Xiaomi ने भी अपने अब तक के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन के तौर पर Xiaomi 18 Fold पेश किया है। कंपनी ने इसे एक ऐसे फोल्डेबल फोन के रूप में तैयार किया है जो बंद होने पर पासपोर्ट जैसे आकार में रहता है।

फोन खुलने के बाद इसकी स्क्रीन पर एक साथ तीन एप चलाए जा सकते हैं। इससे मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी स्क्रीन का फायदा मिलता है, जबकि बंद अवस्था में डिवाइस को सामान्य फोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस फोन में कंपनी का अपना एक्स-रिंग ओ3 एआई प्रोसेसर और सीएक्सएमटी द्वारा बनाई गई मेमोरी चिप्स दी गई हैं। इसकी शुरुआती कीमत दस हजार नौ सौ निन्यानवे युआन तय की गई है।

Xiaomi के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेई जुन ने लॉन्च के दौरान एपल के प्रीमियम फोन से इसकी तुलना भी की। उनके मुताबिक Xiaomi 18 Fold का वजन 219 ग्राम है और खोलने पर इसकी मोटाई सिर्फ 5.02 मिलीमीटर रह जाती है। कंपनी का दावा है कि यह एपल के iPhone Pro Max की तुलना में हल्का है। Xiaomi 18 Fold की कीमत 10,999 युआन से शुरू होती है और सबसे महंगे मॉडल की कीमत 14,999 युआन तक जाती है।

फोल्डेबल फोन मार्केट में दो कंपनियों का दबदबा - फोटो : सैमसंग

फोल्डेबल फोन बाजार में दो कंपनियों का दबदबा

दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग दुनिया भर में फोल्डेबल स्मार्टफोन की सबसे बड़ी विक्रेता बनी हुई है, लेकिन चीनी बाजार में हुआवै का दबदबा एकतरफा है। बाजार विश्लेषकों के आंकड़ों के अनुसार, चीन के स्मार्टफोन बाजार में हुआवै की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से अधिक है, जबकि फोल्डेबल सेगमेंट में अकेले हुआवै की हिस्सेदारी लगभग 68 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अब सबकी नजरें एपल के आगामी कार्यक्रम पर टिकी हैं।