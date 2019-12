अब चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाना होगा आसान, ऐसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल

इसके बाद मोबाइल देश में किसी भी टेलीकॉम सर्कल में और किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। सरकार के इस कदम से बड़े पैमाने पर चल रही मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी।

सरकार की इस सेवा से 5.36 करोड़ मोबाइल यूजर्स को फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सेवा को सबसे पहले मुंबई में शुरू किया गया था।

Mobile phones are a tool to communicate & also means for empowerment. It is imp that mobile phones are safe& secure. Mechanism of Central Equipment Identity Registry to trace& block lost/stolen mobile phones,launched today is for securing the mobile phones & prevent their misuse. pic.twitter.com/TDdpfkFfBx