आईफोन डुओ से लेकर एयरपॉड्स 5 तक: एपल के इवेंट में क्या-क्या हुआ लॉन्च? जानें पूरी डिटेल

Apple iPhone 18 Pro Launch: एपल ने अपने बहुप्रतीक्षित सरप्राइज एंड शाइन इवेंट में नए सीईओ जॉन टर्नस की अगुवाई में आईफोन 18 प्रो और प्रोमैक्स के साथ गैजेट्स की नई रेंज भी पेश की। एपल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन 'डुओ भी लॉन्च किया। इसके साथ कंपनी ने एपल वॉच सीरीज12, वॉच अल्ट्रा 4 और एयरपॉड्स 5 से भी पर्दा उठाया। आइए, जानते हैं इवेंट में हुई सभी बड़ी लॉन्चिंग, उनके खास फीचर्स, भारत में उनकी कीमत और प्री-ऑर्डर से जुड़ी पूरी जानकारी।