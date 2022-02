BSNL Recharge Plan: मात्र 395 रुपये के रिचार्ज में आपको मिलेगी 71 दिनों की वैलिडिटी, डाटा और कॉलिंग का भी उठा सकेंगे मजा

1 of 4

2 of 4

3 of 4

4 of 4

बीएसएनएल के इस प्लान में आपको 3000 मिनट BSNL to BSNL वॉयस कॉल्स (लोकल/नेशनल ) के साथ 1800 मिनट BSNL to Other Voice Calls (लोकल/नेशनल) मिल रहे हैं। वहीं फ्री मिनट के खत्म होने के बाद 20 पैसा मिनट चार्ज किया जाएगा।