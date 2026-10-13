एपल होमव्यू: स्क्रीन से कंट्रोल करेगा स्मार्ट डिवाइस, छह लोगों की आवाज पहचान फेस आईडी से देगा पर्सनल अनुभव

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Tue, 13 Oct 2026 08:05 PM IST

सार टेक दिग्गज एपल ने अपने स्मार्ट होम इकोसिस्टम को नया रूप देते हुए अपना पहला स्मार्ट डिस्प्ले Apple HomeView आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है। 7-इंच की लिक्विड रेटिना टचस्क्रीन डिस्प्ले और पावरफुल A18 चिप से लैस यह डिवाइस घर के एंटरटेनमेंट, परिवार के सदस्यों से जुड़ने और स्मार्ट होम अप्लायंसेज को एक ही जगह से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आइए जानते हैं इस नए होमव्यू डिवाइस के बारे में सबकुछ विस्तार से...

एपल ने पेश किया होमव्यू - फोटो : Apple

अगर आप अपने घर के स्मार्ट गैजेट्स को एक ही जगह से कंट्रोल करने और फैमिली कनेक्ट को बेहतर बनाने का आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो एपल आपके लिए एक शानदार डिवाइस लेकर आया है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नया स्मार्ट होम हब एपल होमव्यू लॉन्च कर दिया है। यह खूबसूरत 7-इंच की लिक्विड रेटिना स्क्रीन वाला एक कॉम्पैक्ट स्मार्ट डिस्प्ले है, जो म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, परिजनों को फेसटाइम कॉल करने से लेकर पूरे घर की लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरों को कंट्रोल करने का काम बेहद चुटकियों में कर सकता है।

Apple HomeView में क्या है खास?

Apple HomeView को घर के लिए एक ऐसे डिवाइस के तौर पर पेश किया गया है, जो कई जरूरी सुविधाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराता है। इसमें टचस्क्रीन के साथ वॉयस कंट्रोल का विकल्प मिलता है। यूजर्स सिरी एआई की मदद से सवाल पूछ सकते हैं, स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं और अपने रोज के कामों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इसके अलावा, होमव्यू में फेसटाइम, मैसेजेस, एपल म्यूजिक, पॉडकास्ट्स, एपल टीवी, फाइंड माई और स्मार्ट होम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। यानी यह सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर या डिस्प्ले नहीं, बल्कि घर के अलग-अलग डिजिटल कामों को एक जगह लाने वाला डिवाइस है।

एपल होमव्यू - फोटो : Apple

7 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

एपल होमव्यू में 7 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी गई है। इसका एल्युमीनियम डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है। स्क्रीन को स्टेनलेस स्टील हिंज के जरिए स्पीकर बेस से जोड़ा गया है, जिससे इसे अलग-अलग एंगल पर झुकाकर देखा जा सकता है।

इसे किचन काउंटर, नाइटस्टैंड या साइड टेबल पर रखा जा सकता है। कंपनी ने इसे दीवार पर लगाने का विकल्प भी दिया है। वॉल-माउंटेड मॉडल स्पेस ग्रे और सिल्वर रंगों में उपलब्ध होगा। इसमें यूजर्स को कई रंगों के विकल्प भी मिल सकेगा, जिसमें सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे शामिल है। हर रंग के साथ मैचिंग केबल भी दी जाएगी।

रोशनी के हिसाब से बदलेगी स्क्रीन

HomeView की डिस्प्ले में True Tone समेत अडैप्टिव टेक्नोलॉजी दी गई है। यह कमरे की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन को एडजस्ट करती है। कंपनी के मुताबिक, स्क्रीन की ब्राइटनेस 500 निट्स से घटकर 0.3 निट्स तक हो सकती है।

इसका इंटरफेस भी यूजर की दूरी के हिसाब से बदलता है। दूर से देखने पर स्क्रीन पर आसान और जरूरी जानकारी दिखाई देगी, जबकि पास आने पर ज्यादा डिटेल देखी जा सकेगी। इससे डिवाइस का इस्तेमाल अलग-अलग परिस्थितियों में सुविधाजनक हो सकता है।

चेहरा पहचानकर छह लोगों को कैसे देगा पर्सनल अनुभव?

यह इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। एपल होमव्यू में फेस रिकग्निशन की सुविधा दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह घर के छह लोगों तक को पहचान सकता है और हर व्यक्ति के लिए अलग होम स्क्रीन उपलब्ध कराता है।

हर यूजर को अपनी पसंद के ऐप्स और विजेट्स के साथ पर्सनल होम स्क्रीन मिल सकती है। इसके अलावा, संदेश, फेसटाइम, कैलेंडर, रिमाइंडर और फाइंड माई में मौजूद पर्सनल कंटेंट तक भी पहुंच मिलती है। इसमें निजी और साझा कंटेंट के बीच अंतर रखा गया है। यूजर की निजी जानकारी दूसरे सदस्यों से अलग रहेगी, जबकि साझा फोटो एल्बम और म्यूजिक का आनंद परिवार के सदस्य और मेहमान भी ले सकते हैं।

एपल होमव्यू - फोटो : Apple

सिरी एआई और एपल इंटेलिजेंस से लैस

होमव्यू में सिरी एआई का नया वर्जन दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह पहले के मुकाबले ज्यादा सक्षम और बातचीत करने वाला असिस्टेंट है। इसमें पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझने और स्क्रीन पर मौजूद जानकारी के प्रति जागरूक रहने जैसी क्षमताएं शामिल हैं।

सिरी एआई की मदद से यूजर्स अलग-अलग विषयों पर सवाल पूछ सकते हैं। डिटेल में जानकारी के आधार पर जवाब देने और म्यूजिक खोजने में मदद करने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

अगर होमव्यू को एपल इंटेलिजेंस सपोर्ट करने वाले आईफोन या आईपैड से पेयर किया जाता है, तो सिरी एआई यूजर के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके ज्यादा उपयोगी जवाब दे सकता है। इसमें कैलेंडर, मैसेज और अन्य ऐप्स की जानकारी शामिल हो सकती है।

यूजर्स सिरी की आवाज की एक्सप्रेसिवनेस और स्पीड को भी अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। इसके अलावा, होमव्यू पर शुरू की गई बातचीत को आईफोन, आईपैड, मैक, एपल वॉच या एपल विजन प्रो पर जारी रखने की सुविधा भी दी गई है।

कंपनी का मानना है कि सिरी की रिक्वेस्ट डिवाइस पर या प्राइवेट क्लॉड कम्यूटर के जरिए प्रोसेस होती हैं। इसका उद्देश्य यूजर की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना है।

फोटोज, फ्लो और Snoopy जैसे फेस से करें कस्टमाइज

एपल होमव्यू में स्क्रीन को अपनी पसंद के हिसाब से सजाने के लिए अलग-अलग फेस दिए गए हैं। इनमें Photos फेस यूजर्स की यादों को पोर्ट्रेट-स्टाइल डेप्थ इफेक्ट के साथ दिखाता है।

Flow फेस एक इंटरैक्टिव आर्ट अनुभव देता है, जो मूवमेंट और मौजूदगी के हिसाब से प्रतिक्रिया करता है। वहीं, Snoopy फेस में समय, मौसम, खेल और छुट्टियों के हिसाब से एनिमेशन दिखाई दे सकते हैं।

इन विकल्पों की मदद से यूजर HomeView की स्क्रीन को अपने घर और पसंद के मुताबिक बना सकेंगे।

म्यूजिक, वीडियो और स्पैशियल ऑडियो का अनुभव

इसी के साथ में एपल होमव्यू में कस्टम-इंजीनियर्ड अकॉस्टिक सिस्टम दिया गया है। डिस्प्ले में दो फुल-रेंज ड्राइवर्स हैं, जो स्पैशियल ऑडियो सपोर्ट करते हैं। इसके स्पीकर बेस में डाउन-फायरिंग वूफर और दो फोर्स-कैंसलिंग पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं। इससे डिवाइस पर म्यूजिक और अन्य ऑडियो कंटेंट सुनने का अनुभव बेहतर बनाने की कोशिश की गई है।

होमव्यू पर एपल म्यूजिक, पॉडकास्ट्स, न्यूज, एपल टीवी और थर्ड-पार्टी एप्स का सपोर्ट मिलता है। एपल म्यूजिक में एनिमेटेड एल्बम आर्ट और लिरिक्स भी देखे जा सकते हैं।

Handoff फीचर की मदद से iPhone पर चल रहा म्यूजिक होमव्यू पर जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा, कई होमव्यू डिवाइस, होमपॉड और अन्य समर्थित डिवाइस को जोड़कर मल्टीरूम ऑडियो सेटअप भी बनाया जा सकता है।