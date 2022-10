5G की टेस्टिंग पड़ी भारी: सेकेंडों में ही खत्म हो गया पूरे दिन का कोटा, क्या आपको भी करना है ट्रायल?

दरअसल, यूजर्स 4G और 5G की इंटरनेट स्पीड जांचने के लिए स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। स्पीड टेस्ट में ही यूजर्स का आधे से ज्यादा डाटा खत्म हो गया। बता दें कि 5G में 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है, जबकि भारत में यह फिलहाल 500Mbps से 600Mbps तक ही मिल पा रही है। यदि आपके पास 1.5 जीबी डाटा प्रतिदिन वाला प्लान है तो आपका डाटा 3 से 4 सेकेंड में ही खत्म हो सकता है। बता दें कि 5G इंटरनेट इस्तेमाल करने में डाटा की खपत नहीं बढ़ती है बल्कि और कई बजह हैं जिनसे आपका डाटा मिनटों में खत्म हो सकता है।

@airtelindia

Airtel start 5g internet on my mobile at sector 29 &46 gurgaon

Now my 1.5Gb data exhaust in just 1 minute

Kindly refer to the attached screenshot -can check data exhaust message timing

Kindly revert back my data pic.twitter.com/QkdI3c9N6S