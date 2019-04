{"_id":"5cb01c1cbdec2214216cde28","slug":"fact-check-burqa-man-tried-to-vote-in-muzaffarnagar-know-the-truth","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0921\u093c\u0924\u093e\u0932: \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u091a \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0930\u094d\u0915\u093e \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0935\u094b\u091f \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u092f\u0939 \u0936\u0916\u094d\u0938?","category":{"title":"Social Network","title_hn":"\u0938\u094b\u0936\u0932 \u0928\u0947\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915","slug":"social-network"}} Burqa man tried to vote in Muzaffarnagar? - फोटो : social media

{"_id":"5cb01c1cbdec2214216cde28","slug":"fact-check-burqa-man-tried-to-vote-in-muzaffarnagar-know-the-truth","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0921\u093c\u0924\u093e\u0932: \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u091a \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0930\u094d\u0915\u093e \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0935\u094b\u091f \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u092f\u0939 \u0936\u0916\u094d\u0938?","category":{"title":"Social Network","title_hn":"\u0938\u094b\u0936\u0932 \u0928\u0947\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915","slug":"social-network"}} संजीव बालयान - फोटो : self

{"_id":"5cb01c1cbdec2214216cde28","slug":"fact-check-burqa-man-tried-to-vote-in-muzaffarnagar-know-the-truth","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0921\u093c\u0924\u093e\u0932: \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u091a \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0930\u094d\u0915\u093e \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0935\u094b\u091f \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u092f\u0939 \u0936\u0916\u094d\u0938?","category":{"title":"Social Network","title_hn":"\u0938\u094b\u0936\u0932 \u0928\u0947\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915","slug":"social-network"}} Burqa man tried to vote in Muzaffarnagar? - फोटो : facebook

{"_id":"5cb01c1cbdec2214216cde28","slug":"fact-check-burqa-man-tried-to-vote-in-muzaffarnagar-know-the-truth","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0921\u093c\u0924\u093e\u0932: \u0915\u094d\u092f\u093e \u0938\u091a \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0930\u094d\u0915\u093e \u092a\u0939\u0928\u0915\u0930 \u0935\u094b\u091f \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e \u092f\u0939 \u0936\u0916\u094d\u0938?","category":{"title":"Social Network","title_hn":"\u0938\u094b\u0936\u0932 \u0928\u0947\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915","slug":"social-network"}} Burqa man tried to vote in Muzaffarnagar? - फोटो : social media