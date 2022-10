Redmi A1+ की पहली सेल आज, 6999 रुपये में खरीदने का मिलेगा मौका

1 of 5

Redmi A1 Plus - फोटो : अमर उजाला

Redmi A1 Plus की स्पेसिफिकेशन रेडमी के इस फोन में 6.52 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो 1600 x 720 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 120Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। फोन के साथ डुअल सिम कार्ड सपोर्ट और प्री-इंस्टॉल एफएम रेडियो भी मिलता है। Redmi A1 Plus के साथ मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर और 3 जीबी तक LPDDR4X रैम के साथ 32 जीबी स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज को मेमोरी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन में एंड्रॉयड 12 का गो एडिशन मिलता है। फोन के साथ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।

Redmi A1 Plus - फोटो : Redmi

Redmi A1 Plus का कैमरा

Redmi A1 Plus के साथ Redmi A1 की तरह ही डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी लेंस 8 मेगापिक्सल का और दूसरा लेंस AI है। Redmi A1 Plus के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ कई तरह के मोड्स और फीचर्स मिलेंगे।