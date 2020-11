{"_id":"5fbc9a427bb6876d3238972e","slug":"micromax-in-note-1-sale-today-at-12-noon-via-flipkart-company-site-price-specifications","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Micromax In Note 1 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u091c \u0939\u0948 \u092e\u094c\u0915\u093e, \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 10,999 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक, डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 24 Nov 2020 11:01 AM IST

Micromax In Note 1 - फोटो : Amar Ujala

माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन Micromax In Note 1 को आज यानी 24 नवंबर को खरीदने का मौका है। Micromax In Note 1 में पंचहोल डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इस फोन में स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि फोन में किसी तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे और ब्लॉटवेयर भी नहीं मिलेंगे। Micromax In Note 1 का मुकाबला Redmi Note 9 और Realme Narzo 20 के साथ है।