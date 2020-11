{"_id":"5fa1083e2103fa4b966d7546","slug":"micromax-in-1b-and-micromax-in-note-1-launched-in-india-at-starting-price-of-rs-6999mic","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Micromax \u0928\u0947 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u090f \u0926\u094b \u0928\u090f \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928, \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 6,999 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 03 Nov 2020 01:24 PM IST

Micromax IN Series - फोटो : Micromax

माइक्रोमैक्स ने एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय बाजार में अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। Micromax ने इन सीरीज के तहत Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1b को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों फोन में 5000एमएएच की दमदार बैटरी के साथ मीडियाटेक हीलियो सीरीज का जबरदस्त प्रोसेसर दिया गया है। Micromax IN सीरीज की शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है। आइए जानते हैं इन दोनों फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में...