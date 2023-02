Just Corseca Skyraptor Review: क्या खरीदने लायक है घरेलू कंपनी का यह स्मार्ट ग्लास!

1 of 5 Just Corseca Skyraptor - फोटो : प्रदीप पाण्डेय

घरेलू कंपनी Just Corseca ने अपने पहले स्मार्ट ग्लास Just Corseca Skyraptor को लॉन्च किया है, हालांकि इसे पूरी तरह से स्मार्ट ग्लास नहीं कहा जा सकता। जस्ट कोर्सिका ने इसे साउंड शेड्स कहा है। Just Corseca Skyraptor एक सनग्लास है जिसमें ईयरबड्स का भी सपोर्ट दिया गया है। Just Corseca Skyraptor की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर 2,499 रुपये रखी गई है, हालांकि इसे 1,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था इसे कंपनी की वेबसाइट, अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। Just Corseca Skyraptor को हमने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया है। आइए रिव्यू में जानते हैं कि क्या यह सनग्लास खरीदने लायक है।

2 of 5 Just Corseca Skyraptor - फोटो : प्रदीप पाण्डेय

Just Corseca Skyraptor Review: डिजाइन

Just Corseca Skyraptor की डिजाइन किसी रेगुलर सनग्लास की तरह है लेकिन यदि आपने इसे पहना है तो लोग नोटिस जरूर करेंगे। लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या यह एक स्मार्ट ग्लास है। Just Corseca Skyraptor का फ्रेम थोड़ा चौड़ा है। राइट वाले फ्रेम में चार्जिंग पोर्ट के अलावा पावर और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। चार्जिंग के लिए इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, हालांकि मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कंपनी को इसमें टाईप-सी पोर्ट देना चाहिए।

विज्ञापन

3 of 5 Just Corseca Skyraptor - फोटो : प्रदीप पाण्डेय

Just Corseca Skyraptor के दोनों फ्रेम में स्पीकर है, हालांकि माइक्रोफोन राइट वाले फ्रेम में चार्जिंग पोर्ट के बगल में है। Just Corseca Skyraptor को एक ही कलर ब्लैक में खरीदा जा सकता है। बिल्ड क्वॉलिटी ठीक-ठाक है। फ्रेम में लेंस की फिटिंग परफेक्ट नहीं है। थोड़ा गैप नजर आता है। लेंस का मैटेरियल पीसी (PC) है और बॉडी एबीएस प्लास्टिक की है। इसका कुल वजन 38 ग्राम है। अब कुल मिलाकर देखें तो डिजाइन की लिहाज से Just Corseca Skyraptor अच्छी है लेकिन फिनिशिंग को लेकर कंपनी को थोड़ा ध्यान देना होगा।

4 of 5 Just Corseca Skyraptor - फोटो : Just Corseca

Just Corseca Skyraptor Review: ऑडियो क्वॉलिटी और परफॉरमेंस

अब बात Just Corseca Skyraptor की परफॉरमेंस की करें तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ V5.0 दिया गया है। इसके अलावा इसमें JL 6963A चिपसेट है। इसमें 0.6 वॉट का स्पीकर है और कॉलिंग के लिए माइक मिलता है। ऑडियो लेवल काफी है। फुल वॉल्यूम पर आपके 10 मीटर के दायरे में मौजूद लोग भी सुन सकेंगे। ऑडियो क्वॉलिटी भी क्लियर है, हालांकि फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक की क्लेयरिटी कम हो जाती है। भीड़-भाड़ वाले इलाके में भी Just Corseca Skyraptor के साथ म्यूजिक को सुना जा सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

5 of 5 Just Corseca Skyraptor - फोटो : Just Corseca

ऑडियो क्वॉलिटी को लेकर Just Corseca Skyraptor के साथ हमें कोई शिकायत नहीं है। हमने इस सनग्लास को एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के साथ इस्तेमाल किया। आईफोन के साथ म्यूजिक को लेकर कोई समस्या नहीं है लेकिन कॉलिंग के दौरान थोड़ी दिक्कत हुई। एंड्रॉयड फोन के साथ कॉलिंग का एक्सपेरियंस अच्छा रहा। Just Corseca Skyraptor में 120mAh की बैटरी है जिसे लेकर 70 फीसदी वॉल्यूम पर 4 घंटे के बैकअप का दावा है, हालांकि रिव्यू के दौरान हमें करीब 3 घंटे 35 मिनट का बैकअप मिला। Just Corseca Skyraptor को दो घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है।



अब कुल मिलाकर देखें तो Just Corseca Skyraptor म्यूजिक लवर्स के लिए एक बढ़िया गैजेट है। Just Corseca Skyraptor एक टू इन वन गैजेट है। धूप है तो सनग्लास का काम हो जाएगा और म्यूजिक तो आप सुन ही सकते हैं। यदि किसी का कॉल फोन पर आता है तो आप फोन को रिसीव भी कर सकते हैं। कंपनी को इसमें कम-से-कम वीजीए कैमरा और माइक्रोएसडी का सपोर्ट देना चाहिए था।