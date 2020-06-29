Sawan Somwar 2020: सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि, पूजा के समय इन बातों का रखें ध्यान

{"_id":"5ef9a769d986db4e28711922","slug":"sawan-somwar-2020-know-puja-vidhi-and-significance","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Sawan Somwar 2020: \u0938\u093e\u0935\u0928 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0935\u094d\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0935\u093f\u0927\u093f, \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0907\u0928 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928","category":{"title":"Religion","title_hn":"\u0927\u0930\u094d\u092e","slug":"religion"}}
सावन सोमवार 2020
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5ef9a769d986db4e28711922","slug":"sawan-somwar-2020-know-puja-vidhi-and-significance","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Sawan Somwar 2020: \u0938\u093e\u0935\u0928 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0935\u094d\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0935\u093f\u0927\u093f, \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0907\u0928 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928","category":{"title":"Religion","title_hn":"\u0927\u0930\u094d\u092e","slug":"religion"}}
सावन माह में कांवड़ यात्रा
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5ef9a769d986db4e28711922","slug":"sawan-somwar-2020-know-puja-vidhi-and-significance","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Sawan Somwar 2020: \u0938\u093e\u0935\u0928 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0935\u094d\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0935\u093f\u0927\u093f, \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0907\u0928 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928","category":{"title":"Religion","title_hn":"\u0927\u0930\u094d\u092e","slug":"religion"}}
सावन सोमवार की पूजा विधि
- फोटो : सोशल मीडिया
{"_id":"5ef9a769d986db4e28711922","slug":"sawan-somwar-2020-know-puja-vidhi-and-significance","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Sawan Somwar 2020: \u0938\u093e\u0935\u0928 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0935\u094d\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0935\u093f\u0927\u093f, \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0907\u0928 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928","category":{"title":"Religion","title_hn":"\u0927\u0930\u094d\u092e","slug":"religion"}}
शिव पूजन में इन बातों का रखें ध्यान
- फोटो : AmarUjala