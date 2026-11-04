दिवाली की रात चुपचाप कर लें नारियल का ये खास उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से भर जाएगी तिजोरी

1 of 5 दिवाली की रात चुपचाप कर लें नारियल का ये खास उपाय - फोटो : AI







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दीपावली का पर्व सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। यह पर्व सुख-समृद्धि, धन-वैभव और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात कुछ खास उपाय करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख-समृद्धि आती है। अगर आप भी इस दीपावली अपने घर में धन-धान्य और खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इन खास उपायों को जरूर करें। आइए जानते हैं कि दीपावली की रात कौन-से उपाय करना शुभ माना जाता है।



दीपावली की रात मां लक्ष्मी की आराधना का महत्व



दीपावली की रात मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए दीवाली की रात लोग विधि-विधान से पूजा करते हैं और कुछ पारंपरिक उपाय भी करते हैं।



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कब करें नारियल का उपाय?



माना जाता है कि दिवाली से एक दिन पहले जटा वाला सूखा नारियल लेना चाहिए और उसे किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रख दें। नारियल को बहते जल या सरोवर में रखें। मान्यता के मुताबिक, उपाय के दौरान मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और अगले दिन संध्याकाल में नारियल को लेने जाने का संकल्प करें। इस दौरान मौन रहना चाहिए। दिवाली की शाम सूर्यास्त के समय नया लाल सूती कपड़ा लें और नारियल के पास जाएं।



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