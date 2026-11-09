गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करें ये उपाय, श्रीगिरिराज जी की कृपा से जीवन में मिलेगी सुख और शांति

हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाने की परंपरा है। गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप गिरिराज पर्वत की पूजा की करने का विधान होता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप का चित्र बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन कौन-कौन से उपाय करना फलदायी होती है।

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गोवर्धन पूजा के दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस दिन संध्याकाल के समय गाय का गोबर जरूर जलाएं। इससे घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार सुख-समृद्धि का वास होता है।गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस उपाय से घर में कभी भी धन और सुख-शांति की कमी नहीं होती।हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार,देवी तुलसी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन तुलसी को जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशाा बनी रहती हैं।पीपल के पेड़ में देवी-देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है।श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े,तोपे चढ़े दूध की धार।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।तेरी सात कोस की परिकम्मा,और चकलेश्वर विश्रामतेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।तेरे गले में कण्ठा साज रहेओ,ठोड़ी पे हीरा लाल।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।तेरे कानन कुण्डल चमक रहेओ,तेरी झाँकी बनी विशाल।तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।करो भक्त का बेड़ा पार