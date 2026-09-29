फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance

दशहरा 2026: कब है विजयादशमी पर्व? जानिए तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व

Wed, 30 Sep 2026 01:18 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 01:18 AM IST
सार

दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस साल दशहरा 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को लेकर लोगों में असमंजस है। आइए जानते हैं 2026 में विजयादशमी की सही तारीख, रावण दहन का समय और इस पर्व का धार्मिक महत्व।

विज्ञापन
Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance
कब है दशहरा - फोटो : अमर उजाला

Dussehra 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन देशभर में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। हालांकि, इस बार दशमी तिथि दो दिनों में पड़ने के कारण दशहरा मनाने की तारीख को लेकर लोगों के बीच भ्रम बना हुआ है। आइए जानते हैं 2026 में दशहरा किस दिन मनाया जाएगा और विजय मुहूर्त कब रहेगा।


कब है इंदिरा एकादशी 2026? जानें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व
मघा नक्षत्र में श्राद्ध 2026: मघा नक्षत्र में तर्पण करना क्यों है महत्वपूर्ण? जानें धार्मिक मान्यता
Karwa Chauth 2026: 28 या 29 अक्तूबर कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत? जानें सही तिथि, पूजा विधि और महत्व
 
Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance
कब है दशहरा? - फोटो : Adobe Stock

कब है दशहरा?
पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। उदयातिथि और विजय मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए विजयादशमी का पर्व 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। दशहरे के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस अवधि को विजयादशमी के दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसी दिन परंपरा के अनुसार रावण दहन भी किया जाएगा।

Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance
क्यों मनाया जाता है विजयादशमी? - फोटो : Adobe Stock

क्यों मनाया जाता है विजयादशमी?
विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम ने इसी दिन लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया था। इसी विजय की स्मृति में हर साल दशहरे का पर्व मनाने की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में रामलीला का मंचन किया जाता है। नौ दिनों तक भगवान राम के जीवन और रावण के साथ उनके युद्ध की कथा का मंचन होने के बाद दशमी तिथि पर रावण वध और पुतला दहन किया जाता है।
पितृ पक्ष 2026: श्रद्धा के साथ करें पितरों का श्राद्ध कर्म, नोट कर लें तर्पण की सामग्री और कुश का महत्व

विज्ञापन
विज्ञापन
Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance
दशहरा पर होता है रावण दहन - फोटो : Adobe Stock

दशहरा पर होता है रावण दहन
विजयादशमी के अवसर पर देशभर में कई जगह बड़े स्तर पर रावण दहन का आयोजन होता है। रावण के साथ उसके भाई कुंभकरण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदानों और आयोजन स्थलों पर पहुंचते हैं। कई स्थानों पर दशहरे के अवसर पर मेले भी लगाए जाते हैं।

विज्ञापन
Vijayadashami 2026 Date Know the Exact Date Ravan Dahan Timing and Religious Significance
दशहरे पर दुर्गा विसर्जन की भी परंपरा - फोटो : Adobe Stock

दशहरे पर दुर्गा विसर्जन की भी परंपरा
विजयादशमी का संबंध केवल राम-रावण की कथा से ही नहीं है। इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की भी परंपरा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल समेत कई क्षेत्रों में विजयादशमी के दिन दुर्गा पूजा के समापन के बाद मां दुर्गा को विधि-विधान से विदाई दी जाती है। इस तरह विजयादशमी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्व है, जो लोगों को सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है।
अक्तूबर 2026: शारदीय नवरात्रि, दशहरा से करवा चौथ तक, यहां देखें व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed