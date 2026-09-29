दशहरा 2026: कब है विजयादशमी पर्व? जानिए तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व

1 of 5 कब है दशहरा - फोटो : अमर उजाला







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2 of 5 कब है दशहरा? - फोटो : Adobe Stock

कब है दशहरा?

पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। उदयातिथि और विजय मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए विजयादशमी का पर्व 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा। दशहरे के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस अवधि को विजयादशमी के दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसी दिन परंपरा के अनुसार रावण दहन भी किया जाएगा।

3 of 5 क्यों मनाया जाता है विजयादशमी? - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 दशहरा पर होता है रावण दहन - फोटो : Adobe Stock

दशहरा पर होता है रावण दहन

विजयादशमी के अवसर पर देशभर में कई जगह बड़े स्तर पर रावण दहन का आयोजन होता है। रावण के साथ उसके भाई कुंभकरण और पुत्र मेघनाद के पुतलों का भी दहन किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदानों और आयोजन स्थलों पर पहुंचते हैं। कई स्थानों पर दशहरे के अवसर पर मेले भी लगाए जाते हैं।

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