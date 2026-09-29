कब है इंदिरा एकादशी 2026? जानें सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

Indira Ekadashi 2026: आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। दरअसल, यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है और यह समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना, व्रत के साथ-साथ पितरों का तर्पण करने का भी विधान है। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही, एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती हैं। शास्त्रों की मानें, तो इंदिरा एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पित करने से उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में इंदिरा एकादशी कब है और पूजा के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे।