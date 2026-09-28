फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors

मघा नक्षत्र में श्राद्ध 2026: मघा नक्षत्र में तर्पण करना क्यों है महत्वपूर्ण? जानें धार्मिक मान्यता

Tue, 29 Sep 2026 10:18 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 29 Sep 2026 10:18 AM IST
सार

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष में मघा नक्षत्र को पितरों से जुड़ा विशेष नक्षत्र माना जाता है। जानें 7 अक्टूबर को मघा नक्षत्र में श्राद्ध-तर्पण का महत्व और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं।

विज्ञापन
Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors
मघा नक्षत्र में श्राद्ध - फोटो : amar ujala

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष को हिंदू धर्म में पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान परिवार अपने दिवंगत परिजनों के लिए तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृ पक्ष की तिथियों के साथ कुछ नक्षत्रों का भी धार्मिक महत्व बताया गया है। इनमें मघा नक्षत्र को विशेष रूप से पितरों से संबंधित माना जाता है। ज्योतिषीय और धार्मिक परंपराओं के अनुसार मघा नक्षत्र के अधिदेवता पितर माने जाते हैं। यही कारण है कि पितृ पक्ष में जब मघा नक्षत्र का संयोग बनता है, तो इस दौरान पूर्वजों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि, इन मान्यताओं का पालन अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में अपनी परंपरा के अनुसार किया जाता है।

 
Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors
कब रहेगा मघा नक्षत्र? - फोटो : adobe stock

कब रहेगा मघा नक्षत्र?
साल 2026 में पितृ पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्तूब तक माना जा रहा है। इस दौरान 7 अक्तूबर 2026 को मघा नक्षत्र का संयोग रहेगा। दिए गए पंचांग के अनुसार इस दिन मघा नक्षत्र अपराह्न काल में मौजूद रहेगा। श्राद्ध कर्म में अपराह्न समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए मघा नक्षत्र के दिन पितरों के लिए तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म अपनी पारिवारिक परंपरा एवं स्थानीय पंचांग के अनुसार किए जा सकते हैं।

Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors
पितृ कर्म और मघा नक्षत्र के बीच विशेष संबंध माना जाता है। - फोटो : adobe stock

मघा नक्षत्र का पितरों से क्या संबंध है?
मघा 27 नक्षत्रों में से एक है और वैदिक ज्योतिष में इसे पितरों से संबंधित नक्षत्र माना गया है। धार्मिक परंपरा में मघा के अधिदेवता पितर बताए गए हैं। इसी वजह से पितृ कर्म और मघा नक्षत्र के बीच विशेष संबंध माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान इस नक्षत्र का संयोग होने पर कई लोग अपने पूर्वजों का विशेष रूप से स्मरण करते हैं और जल, तिल आदि से तर्पण करते हैं। इसका मुख्य भाव पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors
मघा नक्षत्र में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की तृप्ति और शांति की कामना की जाती है। - फोटो : Amar Ujala

मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने की क्या मान्यता है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार मघा नक्षत्र में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की तृप्ति और शांति की कामना की जाती है। परिवार के लोग इस अवसर पर अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि यदि किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि ठीक से ज्ञात न हो या किसी कारण से उनका नियमित श्राद्ध न हो पाया हो, तो मघा नक्षत्र में पितृ कर्म किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में अपने कुल की परंपरा या किसी विद्वान आचार्य की सलाह के अनुसार विधि अपनाना उचित माना जाता है।

विज्ञापन
Magha Nakshatra and Pitru Paksha Know Why Magha Nakshatra Is Associated With Ancestors
पितरों का नाम और गोत्र ज्ञात होने पर उनका उच्चारण करते हुए तर्पण करने की परंपरा है। - फोटो : AI

मघा नक्षत्र में तर्पण कैसे किया जाता है?
तर्पण के लिए सामान्य रूप से जल और काले तिल का इस्तेमाल करने की परंपरा है। स्नान आदि के बाद शांत मन से पितरों का स्मरण किया जाता है और उनकी शांति की कामना करते हुए जल अर्पित किया जाता है। कई परिवार तर्पण में कुश, तिल और जल का प्रयोग करते हैं। पितरों का नाम और गोत्र ज्ञात होने पर उनका उच्चारण करते हुए तर्पण करने की परंपरा है। अलग-अलग क्षेत्रों में तर्पण की विधि में अंतर हो सकता है, इसलिए अपने परिवार की परंपरा का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed