पितृ पक्ष 2026: आज से शुरू हुआ पितृ पक्ष, नोट कर लें तर्पण की सामग्री और कुश का महत्व

1 of 6 तर्पण सामग्री - फोटो : amar ujala







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2 of 6 पितृ कर्म में कुशा यानी कुश घास को विशेष स्थान दिया गया है।

तर्पण में कुशा का क्यों है महत्व?

पितृ कर्म में कुशा यानी कुश घास को विशेष स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पवित्र माना जाता है और तर्पण की प्रक्रिया में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। तर्पण से पहले कुश से बनी पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण करने की परंपरा है। मान्यता है कि कुश धारण करके पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण कर्म की पवित्रता बनी रहती है। इसी वजह से श्राद्ध और तर्पण से जुड़े कई धार्मिक अनुष्ठानों में कुश का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुश के धार्मिक महत्व से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

3 of 6 तर्पण करते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : freepik

तर्पण करते समय इन बातों का रखें ध्यान धार्मिक परंपरा में पितरों के लिए तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करने का विधान बताया गया है।

पितृ कर्म के लिए दिन के निर्धारित समय का विशेष महत्व माना जाता है। तर्पण से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार सही समय देख लेना चाहिए।

तर्पण करते समय मन को शांत रखते हुए पूर्वजों का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए।

धार्मिक मान्यता है कि पितृ कर्म शांत और सात्विक भाव से करना चाहिए। इसलिए तर्पण के दौरान मन में क्रोध या नकारात्मक भाव रखने से बचें।

जल अर्पित करते समय जिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया जा रहा है, उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करना परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

पितृ पक्ष में तर्पण श्रद्धा और नियम के साथ करने की परंपरा है। परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक विधि के अनुसार कर्म करना उचित माना जाता है।

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4 of 6 तर्पण के लिए जरूरी सामग्री - फोटो : adobe stock

तर्पण के लिए जरूरी सामग्री स्वच्छ जल

तांबे या पीतल का पात्र

काले तिल

जौ

कच्चा दूध

अक्षत यानी साबुत चावल

सफेद फूल

चंदन

कुशा घास

कुश से बनी पवित्री

आसन

साफ कपड़ा

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5 of 6 मान्यता है कि कुश धारण करके पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण कर्म की पवित्रता बनी रहती है। - फोटो : freepik