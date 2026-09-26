पितृ पक्ष 2026: आज से शुरू हुआ पितृ पक्ष, नोट कर लें तर्पण की सामग्री और कुश का महत्व

Pitru Paksha 2026: सनातन परंपरा में पितृ पक्ष को पूर्वजों के स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवधि में पितरों की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म किए जाते हैं। 26 सितंबर से शुरू हो रहे पितृ पक्ष के दौरान तर्पण करते समय सही सामग्री का इस्तेमाल और विधि का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में तर्पण के दौरान कुश का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं पितृ तर्पण में किन चीजों की आवश्यकता होती है और कुश को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।
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पितृ कर्म में कुशा यानी कुश घास को विशेष स्थान दिया गया है।
तर्पण में कुशा का क्यों है महत्व?
पितृ कर्म में कुशा यानी कुश घास को विशेष स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पवित्र माना जाता है और तर्पण की प्रक्रिया में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। तर्पण से पहले कुश से बनी पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण करने की परंपरा है। मान्यता है कि कुश धारण करके पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण कर्म की पवित्रता बनी रहती है। इसी वजह से श्राद्ध और तर्पण से जुड़े कई धार्मिक अनुष्ठानों में कुश का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुश के धार्मिक महत्व से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
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तर्पण करते समय इन बातों का रखें ध्यान
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तर्पण करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- धार्मिक परंपरा में पितरों के लिए तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करने का विधान बताया गया है।
- पितृ कर्म के लिए दिन के निर्धारित समय का विशेष महत्व माना जाता है। तर्पण से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार सही समय देख लेना चाहिए।
- तर्पण करते समय मन को शांत रखते हुए पूर्वजों का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए।
- धार्मिक मान्यता है कि पितृ कर्म शांत और सात्विक भाव से करना चाहिए। इसलिए तर्पण के दौरान मन में क्रोध या नकारात्मक भाव रखने से बचें।
- जल अर्पित करते समय जिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया जा रहा है, उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण करना परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
- पितृ पक्ष में तर्पण श्रद्धा और नियम के साथ करने की परंपरा है। परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक विधि के अनुसार कर्म करना उचित माना जाता है।
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तर्पण के लिए जरूरी सामग्री
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तर्पण के लिए जरूरी सामग्री
- स्वच्छ जल
- तांबे या पीतल का पात्र
- काले तिल
- जौ
- कच्चा दूध
- अक्षत यानी साबुत चावल
- सफेद फूल
- चंदन
- कुशा घास
- कुश से बनी पवित्री
- आसन
- साफ कपड़ा
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मान्यता है कि कुश धारण करके पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण कर्म की पवित्रता बनी रहती है।
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तर्पण में कुशा का महत्व
पितृ कर्म में कुशा यानी कुश घास को विशेष स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पवित्र माना जाता है और तर्पण की प्रक्रिया में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। तर्पण से पहले कुश से बनी पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण करने की परंपरा है। मान्यता है कि कुश धारण करके पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण कर्म की पवित्रता बनी रहती है। इसी वजह से श्राद्ध और तर्पण से जुड़े कई धार्मिक अनुष्ठानों में कुश का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कुश के धार्मिक महत्व से जुड़ी मान्यताएं परंपरा और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।