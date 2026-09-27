अक्तूबर 2026: शारदीय नवरात्रि, दशहरा से करवा चौथ तक, यहां देखें व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट

October Festival Calendar 2026: अक्तूबर 2026 का महीना व्रत और त्योहारों के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने कई बड़े धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे। शारदीय नवरात्रि के साथ दुर्गा पूजा, महानवमी और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहारों की धूम देखने को मिलेगी। इसके अलावा करवा चौथ और शरद पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से भी यह महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण व्रत रखे जाएंगे और देवी-देवताओं की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं अक्तूबर 2026 में कब-कब पड़ेंगे प्रमुख व्रत और त्योहार।

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