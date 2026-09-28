मासिक शिवरात्रि 2026: अक्तूबर में कब रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि व्रत? जानें डेट और पूजा मुहूर्त

October Masik Shivratri 2026: हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह व्रत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि, मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही, इस दिन उपवास और भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने से मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा भी पूरी होने की मान्यता है। वहीं, अक्तूबर 2026 में मासिक शिवरात्रि का व्रत 8 अक्तूबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। ऐसे में आइए इस दिन के उपाय और पूजा मुहूर्त को जानते हैं।