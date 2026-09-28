Karwa Chauth 2026: 28 या 29 अक्तूबर कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत? जानें सही तिथि, पूजा विधि और महत्व

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करवा चौथ 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 अक्तूबर की रात 1 बजकर 7 मिनट से आरंभ होगी और 29 अक्तूबर की रात 10 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। इस दिन परिधि योग का निर्माण होगा। साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे और गौरी योग का भी संयोग बनेगा।



चतुर्थी तिथि का समय

कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 अक्तूबर की रात 1 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 29 अक्तूबर की रात 10 बजकर 11 मिनट पर होगा। उदया तिथि के नियम के अनुसार व्रत 29 अक्तूबर को रखा जाएगा।

3 of 5 करवा चौथ व्रत का धार्मिक महत्व - फोटो : Freepik

करवा चौथ व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक परंपराओं में करवा चौथ को दांपत्य सुख और अखंड सौभाग्य से जुड़ा व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती की आराधना करने से सुहाग की रक्षा और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवसर पर करवा माता के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार की सुख-शांति की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं, कुछ स्थानों पर अविवाहित कन्याओं द्वारा मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखने की परंपरा है।

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4 of 5 करवा चौथ पर ऐसे करें पूजा - फोटो : freepik

करवा चौथ पर ऐसे करें पूजा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें।

कई स्थानों पर सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करने की परंपरा है।

इसके बाद पूरे दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखते हुए भगवान का स्मरण करें।

शाम के समय पूजा स्थल की साफ-सफाई कर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें।

इसके बाद करवा माता की आराधना करें और दीपक जलाएं।

पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा का श्रवण करें।

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