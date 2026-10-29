करवा चौथ 2026: आज इन शहरों में सबसे पहले दिखेगा करवा चौथ का चांद, जानें क्या रहेगी पूजा विधि

Today Moonrise Time In India: आज यानी 29 अक्तूबर 2026 को देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। यह पर्व पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास, समर्पण और अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को करवा माता की पूजा करने के बाद महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। चंद्रमा के दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में देशभर की महिलाओं की नजरें चंद्रोदय के समय पर टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आज किन शहरों में सबसे पहले चांद दिखाई देने की संभावना है और महिलाएं किस समय व्रत खोल सकती हैं।