करवा चौथ पर दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में देर से दिख सकता है चांद, काले बादलों का रहेगा साया

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Karwa Chauth 2026 Moon Rise Time In Delhi Noida Gurugram: हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल 29 अक्तूबर 2026 को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि, इस साल करवा चौथ पर कुछ शहरों में चांद के दीदार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम में बदलाव और आसमान में बादल छाए रहने की आशंका के चलते चंद्रमा के दर्शन में परेशानी हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर समेत किन शहरों में चांद दिखने में देरी हो सकती है और यहां चंद्रोदय का अनुमानित समय क्या रहेगा।

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किन शहरों में छा सकते हैं काले बादल?

मौसम संबंधी आशंकाओं के बीच 29 अक्तूबर की शाम दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेरठ समेत आसपास के शहरों में चंद्रमा के दर्शन करने में परेशानी आ सकती है। अगर बादल घने रहे, तो चांद निकलने के निर्धारित समय के बाद भी उसके साफ दिखाई देने का इंतजार करना पड़ सकता है।

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पंचांग के अनुसार, दिल्ली में चंद्रोदय रात करीब 8 बजकर 17 मिनट पर हो सकता है। वहीं, नोएडा में चांद के दर्शन के लिए रात करीब 8 बजकर 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है। गुरुग्राम में भी चंद्रमा के दर्शन में देरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, ध्यान रखें कि चंद्रोदय का समय और बादलों की वजह से चांद दिखाई देने का समय अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आसमान में बादल होने पर चंद्रमा के स्पष्ट दर्शन के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ सकता है।

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Moon Sighting Time in Mumbai: मुंबई में रात 8:06 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Dehradun: देहरादून में रात 8:10 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in Lucknow: लखनऊ में चंद्रोदय का समय 8:00 बजे रहेगा।

Moon Sighting Time in Kolkata: कोलकाता में चंद्रोदय का समय 8:06 बजे रहेगा।

Moon Sighting Time in Ahmedabad: अहमदाबाद में रात 8:52 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Chennai: चेन्नई में रात 8:44 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Patna: पटना में रात 8:29 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in Bhopal: भोपाल में रात 8:31 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Chandigarh: चंडीगढ़ में रात 8:12 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Prayagraj: प्रयागराज में रात 8:39 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Bengaluru: बेंगलुरु में रात 8:55 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।



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