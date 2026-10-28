करवा चौथ 2026: पत्नी के व्रत के दौरान पति न करें ये काम, इन बातों से करें परहेज

1 of 5 करवा चौथ पर पति क्या करें और क्या नहीं? - फोटो : AI







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2 of 5 पत्नी के व्रत और आस्था का सम्मान करें - फोटो : AI

पत्नी के व्रत और आस्था का सम्मान करें

करवा चौथ का उपवास पत्नी की श्रद्धा और अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम से जुड़ा होता है। ऐसे में पति को इस व्रत को मजाक में लेने या इसे लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जिससे पत्नी की भावनाएं आहत हों। उसके समर्पण को समझें और इस खास दिन पर उसका उत्साह बढ़ाएं। आपसी सम्मान और संवेदनशीलता रिश्ते में विश्वास बनाए रखने में मदद करती है।



3 of 5 पूजा की तैयारियों में पत्नी का सहयोग करें - फोटो : freepik

पूजा की तैयारियों में पत्नी का सहयोग करें

करवा चौथ पर पूजा की थाली सजाने, जरूरी सामान जुटाने और घर की व्यवस्था करने में पत्नी का हाथ बंटाएं। शाम को पूजा के समय उसके साथ मौजूद रहने की कोशिश करें। यदि आप नौकरी या किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो संभव हो तो समय से घर लौटें। दिनभर भूखी-प्यासी रहने वाली पत्नी को भावनात्मक सहयोग देना उसके लिए खास मायने रख सकता है।



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4 of 5 उपहार को केवल रस्म न समझें - फोटो : AI Generated

उपहार को केवल रस्म न समझें

करवा चौथ पर पत्नी को उपहार देना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसे केवल परंपरा निभाने का जरिया न बनाएं। उसकी पसंद के अनुसार फूल, कपड़े, गहने या कोई उपयोगी चीज दे सकते हैं। महंगे उपहार के बजाय प्यार से कही गई बातें और उसके प्रयासों की सराहना भी उसे खुश कर सकती है। सबसे जरूरी है कि आप अपने व्यवहार से उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।



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5 of 5 मांसाहार और शराब से दूरी रखें - फोटो : Freepik