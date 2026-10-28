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करवा चौथ 2026: पत्नी के व्रत के दौरान पति न करें ये काम, इन बातों से करें परहेज

Wed, 28 Oct 2026 03:32 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 28 Oct 2026 03:32 PM IST
सार

करवा चौथ 2026 पर पत्नी व्रत रख रही हैं, तो पति भी इन 4 बातों का ध्यान रखें। जानें करवा चौथ पर पतियों को कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए और पत्नी का साथ कैसे निभाएं।

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Karwa Chauth 2026 rules for husbands should not do these mistakes
करवा चौथ पर पति क्या करें और क्या नहीं? - फोटो : AI

करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए उपवास करती हैं। इस साल करवा चौथ 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन व्रत के साथ पूजा-पाठ और परंपराओं का पालन भी किया जाता है। ऐसे में पति की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्नी के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए पति को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन पतियों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।



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क्या पति को रखना चाहिए पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत? जानें धार्मिक नियमों के अनुसार सही है या गलत
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Karwa Chauth 2026 rules for husbands should not do these mistakes
पत्नी के व्रत और आस्था का सम्मान करें - फोटो : AI

पत्नी के व्रत और आस्था का सम्मान करें
करवा चौथ का उपवास पत्नी की श्रद्धा और अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम से जुड़ा होता है। ऐसे में पति को इस व्रत को मजाक में लेने या इसे लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, जिससे पत्नी की भावनाएं आहत हों। उसके समर्पण को समझें और इस खास दिन पर उसका उत्साह बढ़ाएं। आपसी सम्मान और संवेदनशीलता रिश्ते में विश्वास बनाए रखने में मदद करती है।
 

Karwa Chauth 2026 rules for husbands should not do these mistakes
पूजा की तैयारियों में पत्नी का सहयोग करें - फोटो : freepik

पूजा की तैयारियों में पत्नी का सहयोग करें
करवा चौथ पर पूजा की थाली सजाने, जरूरी सामान जुटाने और घर की व्यवस्था करने में पत्नी का हाथ बंटाएं। शाम को पूजा के समय उसके साथ मौजूद रहने की कोशिश करें। यदि आप नौकरी या किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो संभव हो तो समय से घर लौटें। दिनभर भूखी-प्यासी रहने वाली पत्नी को भावनात्मक सहयोग देना उसके लिए खास मायने रख सकता है।
 

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उपहार को केवल रस्म न समझें - फोटो : AI Generated

उपहार को केवल रस्म न समझें
करवा चौथ पर पत्नी को उपहार देना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसे केवल परंपरा निभाने का जरिया न बनाएं। उसकी पसंद के अनुसार फूल, कपड़े, गहने या कोई उपयोगी चीज दे सकते हैं। महंगे उपहार के बजाय प्यार से कही गई बातें और उसके प्रयासों की सराहना भी उसे खुश कर सकती है। सबसे जरूरी है कि आप अपने व्यवहार से उसे यह महसूस कराएं कि वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
 

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मांसाहार और शराब से दूरी रखें - फोटो : Freepik

मांसाहार और शराब से दूरी रखें
करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत रख रही हो, तो पति को भी खानपान को लेकर संयम बरतना चाहिए। धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार, इस अवसर पर मांसाहार और मदिरापान से दूर रहना उचित माना जाता है। यदि आप उपवास नहीं रख रहे हैं, तब भी पत्नी की आस्था का सम्मान करते हुए इन चीजों से परहेज कर सकते हैं। इससे घर में पर्व का माहौल बना रहता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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