करवा चौथ पर कल कितने बजे निकलेगा चांद? जानें दिल्ली-नोएडा से लेकर पंजाब-चंडीगढ़ तक सभी शहरों का समय
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time In Delhi Noida Mumbai: करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी से होती है, जबकि व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का संभावित समय।
विस्तार
Karwa Chauth 2026 Moonrise Time In Delhi Noida Mumbai: 29 अक्तूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और तरक्की की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी खाने के साथ होती है, जबकि व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद किया जाता है। ऐसे में महिलाओं के मन में यह सवाल है कि उनके शहर में चांद किस समय निकलेगा। आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में करवा चौथ पर चंद्रोदय का संभावित समय।
Moon Sighting Time in Delhi: दिल्ली में रात 8:17 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।
Moon Sighting Time in Mumbai: मुंबई में रात 8:06 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Dehradun: देहरादून में रात 8:10 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।
Moon Sighting Time in Lucknow: लखनऊ में चंद्रोदय का समय 8:00 बजे रहेगा।
Moon Sighting Time in Kolkata: कोलकाता में चंद्रोदय का समय 8:06 बजे रहेगा।
Moon Sighting Time in Ahmedabad: अहमदाबाद में रात 8:52 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।
Moon Sighting Time in Chennai: चेन्नई में रात 8:44 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Patna: पटना में रात 8:29 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।
Moon Sighting Time in Bhopal: भोपाल में रात 8:31 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Chandigarh: चंडीगढ़ में रात 8:12 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।
Moon Sighting Time in Prayagraj: प्रयागराज में रात 8:39 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Bengaluru: बेंगलुरु में रात 8:55 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।
Moon Sighting Time in New Delhi: रात 8:17 बजे
Moon Sighting Time in Noida: रात 8:16 बजे चांद दिख सकता है।
Moon Sighting Time in Gurugram: रात 8:18 बजे चांद निकल सकता है।
Moon Sighting Time in Ghaziabad: रात 8:17 बजे चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Chandigarh: रात 8:17 बजे चांद दिखाई दे सकता है।
Moon Sighting Time in Ludhiana: रात 8:11 बजे चंद्रमा निकलने की संभावना है।
Moon Sighting Time in Amritsar: रात 8:11 बजे चांद दिख सकता है।
Moon Sighting Time in Dehradun: रात 8:02 बजे चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।
Moon Sighting Time in Haridwar: रात 8:03 बजे चांद निकलने की संभावना है।
Moon Sighting Time in Nainital: रात 7:59 बजे चंद्रमा दिखाई दे सकता है।
करवा चौथ 2026: करवा चौथ पर कब सुनें कथा और कितने बजे निकलेगा चांद? सरगी से पूजा तक जानें जरूरी सवालों के जवाब
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