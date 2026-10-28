करवा चौथ पर कल कितने बजे निकलेगा चांद? जानें दिल्ली-नोएडा से लेकर पंजाब-चंडीगढ़ तक सभी शहरों का समय

Moon Sighting Time in Delhi: दिल्ली में रात 8:17 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Mumbai: मुंबई में रात 8:06 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Dehradun: देहरादून में रात 8:10 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in Lucknow: लखनऊ में चंद्रोदय का समय 8:00 बजे रहेगा।

Moon Sighting Time in Kolkata: कोलकाता में चंद्रोदय का समय 8:06 बजे रहेगा।

Moon Sighting Time in Ahmedabad: अहमदाबाद में रात 8:52 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Chennai: चेन्नई में रात 8:44 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Patna: पटना में रात 8:29 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in Bhopal: भोपाल में रात 8:31 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Chandigarh: चंडीगढ़ में रात 8:12 बजे के आसपास चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Prayagraj: प्रयागराज में रात 8:39 बजे के आसपास चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Bengaluru: बेंगलुरु में रात 8:55 बजे के आसपास चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in New Delhi: रात 8:17 बजे

Moon Sighting Time in Noida: रात 8:16 बजे चांद दिख सकता है।

Moon Sighting Time in Gurugram: रात 8:18 बजे चांद निकल सकता है।

Moon Sighting Time in Ghaziabad: रात 8:17 बजे चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Chandigarh: रात 8:17 बजे चांद दिखाई दे सकता है।

Moon Sighting Time in Ludhiana: रात 8:11 बजे चंद्रमा निकलने की संभावना है।

Moon Sighting Time in Amritsar: रात 8:11 बजे चांद दिख सकता है।

Moon Sighting Time in Dehradun: रात 8:02 बजे चंद्रमा के दर्शन हो सकते हैं।

Moon Sighting Time in Haridwar: रात 8:03 बजे चांद निकलने की संभावना है।

Moon Sighting Time in Nainital: रात 7:59 बजे चंद्रमा दिखाई दे सकता है।

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