Karwa Chauth Puja Muhurat: कुछ घंटों बाद पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शुरू, जानिए नियम और चंद्रोदय का समय

04:47 PM, 29-Oct-2026 Moonrise Time Today: कब निकलेगा आज रात चांद ? करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात का चांद के निकलने का इंतजार करती हैं।

आज चंद्रोदय का समय: रात 08 :18 मिनट करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात का चांद के निकलने का इंतजार करती हैं।

04:42 PM, 29-Oct-2026 Karwa Chauth Puja Muhurat 2026: क्या है करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त अब से थोड़ी देर बाद करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त आज शाम 5 बजकर 38 मिनट से शुरू होगा जो शाम 6 बजकर 56 मिनट तक चलेगा।





अब से थोड़ी देर बाद करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त आज शाम 5 बजकर 38 मिनट से शुरू होगा जो शाम 6 बजकर 56 मिनट तक चलेगा।

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04:25 PM, 29-Oct-2026 Moonrise Time Today: किस शहर में सबसे पहले दिख सकता है करवा चौथ का चांद आज करवा चौथ का त्योहार है। यह त्योहार बिना चांद के दर्शन और पूजन के पूरा नहीं माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, आज चंद्रोदय का समय दिल्ली के समयानुसार रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है, लेकिन कई शहरों में मौसम के खराब रहने के कारण इसमें देरी भी हो सकती है। कोलकाता में शाम 7:47 बजे चांद दिखाई दे सकता है , वहीं पटना में 7:52 बजे चांद के दीदार हो सकता है।

आज करवा चौथ का त्योहार है। यह त्योहार बिना चांद के दर्शन और पूजन के पूरा नहीं माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, आज चंद्रोदय का समय दिल्ली के समयानुसार रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है, लेकिन कई शहरों में मौसम के खराब रहने के कारण इसमें देरी भी हो सकती है। कोलकाता में शाम 7:47 बजे चांद दिखाई दे सकता है , वहीं पटना में 7:52 बजे चांद के दीदार हो सकता है।

04:12 PM, 29-Oct-2026 Today Moon Rise Time: दिल्ली में इतने बजे दिखाई दे सकता है चांद आज सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ है। सुबह से ही विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रहते हुए पूजा के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं। शाम का करवा माता के पूजा के बाद चांद के निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार दिल्ली में आज चांद के निकलने का समय रात 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण चांद देरी से भी निकल सकता है। दिल्ली-एनसीआर में चांद निकलने का समय शहर चंद्रोदय का समय नई दिल्ली रात 08:17 बजे नोएडा रात 08:16 बजे गुरुग्राम रात 08:18 बजे गाजियाबाद रात 08:17 बजे मेरठ रात 08:07 बजे आज सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ है। सुबह से ही विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रहते हुए पूजा के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं। शाम का करवा माता के पूजा के बाद चांद के निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार दिल्ली में आज चांद के निकलने का समय रात 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण चांद देरी से भी निकल सकता है।

04:02 PM, 29-Oct-2026 Karwa Chauth Puja Vidhi: करवा चौथ पूजा के क्या हैं नियम ? करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कई नियमों का पालन करती हैं।



1- सरगी ग्रहण करना: सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन किया जाता है। सरगी सास तैयार करके देती हैं, जिसमें फल, मेवे और मिठाई होती है।



2- करवा चौथ व्रत का संकल्प: सुबह स्नान करके व्रत रखने और पति की लंबी आयु व सुख-समृद्धि की कामना का संकल्प लें।



3. पूजा सामग्री: करवा, जल, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई, धूप और पूजा की अन्य सामग्री रखें।



4. शुभ मुहूर्त में पूजा: करवा चौथ की पूजा में शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करें।



5. करवा चौथ की कथा: करवा माता की पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनने का महत्व



6. चंद्रमा को अर्घ्य: करवा चौथ की रात को चांद निकलने पर दर्शन, पूजन और अर्घ्य दें और छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखें।



7. चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें: चांद के दर्शन और पूजन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण व्रत का पारण करें। करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कई नियमों का पालन करती हैं।सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन किया जाता है। सरगी सास तैयार करके देती हैं, जिसमें फल, मेवे और मिठाई होती है।सुबह स्नान करके व्रत रखने और पति की लंबी आयु व सुख-समृद्धि की कामना का संकल्प लें।करवा, जल, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई, धूप और पूजा की अन्य सामग्री रखें।करवा चौथ की पूजा में शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करें।करवा माता की पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनने का महत्वकरवा चौथ की रात को चांद निकलने पर दर्शन, पूजन और अर्घ्य दें और छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखें।चांद के दर्शन और पूजन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण व्रत का पारण करें।

03:51 PM, 29-Oct-2026 karwa chauth puja muhurat 2026: करवा चौथ पूजा शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा का मुहूर्त: शाम 5: 38 बजे से 06: 56 बजे तक।

व्रत रखने की अवधि: 29 अक्तूबर को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक।

करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा ?

दिल्ली में रात करीब 8:17 बजे (अलग-अलग शहरों के समय में थोड़ा बदलाव रहेगा)

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03:43 PM, 29-Oct-2026 Moon Rise Time Today: गुरुग्राम में कब दिखेगा चांद द्रिक पंचांग के अनुसार, आज रात चंद्रोदय का समय रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण देश के कई शहरों में चांद के निकलने में देरी हो सकती है। गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात करीब 08 बजकर 18 मिनट के आसपास दिखाई दे सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, आज रात चंद्रोदय का समय रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण देश के कई शहरों में चांद के निकलने में देरी हो सकती है। गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात करीब 08 बजकर 18 मिनट के आसपास दिखाई दे सकता है।

03:39 PM, 29-Oct-2026 moon time today: चंडीगढ़ में कब दिखेगा चांद आज देश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है ऐसे में कई जगहों पर करवा चौथ का चांद आसमान में देरी से दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार अनुसार, चंडीगढ़ में करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 12 मिनट पर दिखाई दे सकता है। हालांकि बादलों के कारण इसमें देरी भी हो सकती है। आज देश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है ऐसे में कई जगहों पर करवा चौथ का चांद आसमान में देरी से दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार अनुसार, चंडीगढ़ में करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 12 मिनट पर दिखाई दे सकता है। हालांकि बादलों के कारण इसमें देरी भी हो सकती है।