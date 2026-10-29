फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Spirituality ›   Festivals ›   Karwa Chauth 2026 Live Puja Vidhi Samagri List Shubh Muhuat Katha Aarti Chand Kab Niklega

Live

Karwa Chauth Puja Muhurat: कुछ घंटों बाद पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शुरू, जानिए नियम और चंद्रोदय का समय

Thu, 29 Oct 2026 04:43 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 04:43 PM IST
खास बातें

Karwa Chauth 2026 Date, Puja Muhurat, Vrat Katha in Hindi Live Updates: अब से कुछ घंटों के बाद करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा होगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, पूजा का शुभ मुहूर्त शाम शाम 5: 38 बजे से 06: 56 बजे तक रहेगा। 

विज्ञापन
Karwa Chauth 2026 Live Puja Vidhi Samagri List Shubh Muhuat Katha Aarti Chand Kab Niklega
Karwa Chauth 2026 Live - फोटो : amar ujala

लाइव अपडेट

04:47 PM, 29-Oct-2026

Moonrise Time Today: कब निकलेगा आज रात चांद ?

करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात का चांद के निकलने का इंतजार करती हैं।
आज चंद्रोदय का समय: रात 08 :18 मिनट 
04:42 PM, 29-Oct-2026

Karwa Chauth Puja Muhurat 2026: क्या है करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 

अब से थोड़ी देर बाद करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। द्रिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ पूजन का शुभ मुहूर्त आज शाम 5 बजकर 38 मिनट से शुरू होगा जो शाम 6 बजकर 56 मिनट तक चलेगा। 


 
विज्ञापन
04:25 PM, 29-Oct-2026

Moonrise Time Today: किस शहर में सबसे पहले दिख सकता है करवा चौथ का चांद

आज करवा चौथ का त्योहार है। यह त्योहार बिना चांद के दर्शन और पूजन के पूरा नहीं माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, आज चंद्रोदय का समय दिल्ली के समयानुसार रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है, लेकिन कई शहरों में मौसम के खराब रहने के कारण इसमें देरी भी हो सकती है।  कोलकाता में शाम 7:47 बजे चांद दिखाई दे सकता है , वहीं पटना में 7:52 बजे चांद के दीदार हो सकता है। 
 
04:12 PM, 29-Oct-2026

Today Moon Rise Time: दिल्ली में इतने बजे दिखाई दे सकता है चांद

आज सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ है। सुबह से ही विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रहते हुए पूजा के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं। शाम का करवा माता के पूजा के बाद चांद के निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत को पूरा करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार दिल्ली में आज चांद के निकलने का समय रात 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण चांद देरी से भी निकल सकता है। 

दिल्ली-एनसीआर में चांद निकलने का समय

शहर

चंद्रोदय का समय

नई दिल्ली

रात 08:17 बजे

नोएडा

रात 08:16 बजे

गुरुग्राम

रात 08:18 बजे

गाजियाबाद

रात 08:17 बजे

मेरठ

रात 08:07 बजे
04:02 PM, 29-Oct-2026

Karwa Chauth Puja Vidhi: करवा चौथ पूजा के क्या हैं नियम ?

करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कई नियमों का पालन करती हैं।  

1- सरगी ग्रहण करना: सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन किया जाता है। सरगी सास तैयार करके देती हैं, जिसमें फल, मेवे और मिठाई होती है। 

2- करवा चौथ व्रत का संकल्प:  सुबह स्नान करके व्रत रखने और पति की लंबी आयु व सुख-समृद्धि की कामना का संकल्प लें। 

3. पूजा सामग्री: करवा, जल, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई, धूप और पूजा की अन्य सामग्री रखें।

4. शुभ मुहूर्त में पूजा: करवा चौथ की पूजा में शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करें।

5. करवा चौथ की कथा: करवा माता की पूजा करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनने का महत्व

6. चंद्रमा को अर्घ्य: करवा चौथ की रात को चांद निकलने पर दर्शन, पूजन और अर्घ्य दें और छलनी से चंद्रमा और फिर पति का चेहरा देखें।

7. चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें: चांद के दर्शन और पूजन के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण व्रत का पारण करें। 
03:51 PM, 29-Oct-2026

karwa chauth puja muhurat 2026: करवा चौथ पूजा शुभ मुहूर्त क्या है?

  • पूजा का मुहूर्त:  शाम 5: 38 बजे से 06: 56 बजे तक।
  • व्रत रखने की अवधि: 29 अक्तूबर को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक।
  • करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा ?
  • दिल्ली में रात करीब 8:17 बजे (अलग-अलग शहरों के समय में थोड़ा बदलाव रहेगा)
विज्ञापन
विज्ञापन
03:43 PM, 29-Oct-2026

Moon Rise Time Today: गुरुग्राम में कब दिखेगा चांद 

द्रिक पंचांग के अनुसार, आज रात चंद्रोदय का समय रात करीब 08 बजकर 17 मिनट का है। लेकिन मौसम के कारण देश के कई शहरों में चांद के निकलने में देरी हो सकती है। गुरुग्राम में करवा चौथ का चांद रात करीब 08 बजकर 18 मिनट के आसपास दिखाई दे सकता है। 
03:39 PM, 29-Oct-2026

moon time today: चंडीगढ़ में कब दिखेगा चांद

आज देश के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है ऐसे में कई जगहों पर करवा चौथ का चांद आसमान में देरी से दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार अनुसार, चंडीगढ़ में करवा चौथ का चांद रात 8 बजकर 12 मिनट पर दिखाई दे सकता है। हालांकि बादलों के कारण इसमें देरी भी हो सकती है।
03:26 PM, 29-Oct-2026

karwa chauth ki katha: क्या है करवा चौथ की कथा

करवा चौथ की कहानी - फोटो : अमर उजाला
करवा चौथ पर करवा माता की कथा सुने या फिर पढ़ें व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ की शाम को पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं। जिसमें वीरावती और उसके सात भाइयों की कथा सुनी जाती है। यह करवा चौथ की सबसे प्रचलित कथा है। करवा चौथ के व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। नीचे पढ़ें करवा चौथ की संपूर्ण कथा और आज रात चंद्रोदय का समय।
 

करवा चौथ की पौराणिक कथा, पूजा-विधि और आज रात चांद के निकलने का समय क्या रहेगा?

03:08 PM, 29-Oct-2026

Moon Timing Today: पंचांग के अनुसार आज क्या है चंद्रोदय का समय

आज सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। शाम को पूजा के बाद उनको चांद के निकलने का इंतजार रहेगा। द्रिक पंचांग के अनुसार आज, 29 अक्तूबर को चांद के निकलने का समय रात करीब 08 बजकर 17 मिनट है। 
 
Load More
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed