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आज चांद दिखने में हो सकती है देरी, दिल्ली-एनसीआर में बारिश, जानें अपने शहर में चांद निकलने का समय

Thu, 29 Oct 2026 04:40 PM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 29 Oct 2026 04:40 PM IST
सार

Karwa Chauth Moonrise Time in Delhi NCR: करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिल्ली-एनसीआर में बारिश से चांद दिखने में देरी हो सकती है। जानें शहरवार चंद्रोदय का समय।
 

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Karwa Chauth 2026 moonrise time in delhi noida ghaziabad know aaj chand kab niklegaka
करवा चौथ 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

विस्तार
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Karwa Chauth Moonrise Time in Delhi NCR: प्रेम, विश्वास और सौभाग्य का पर्व करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस शुभ अवसर पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, सुख-समृद्धि और तरक्की की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। यही वजह है कि करवा चौथ के व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। करवा चौथ के व्रत का पारण चांद के दर्शन करने और विधि-विधान से पूजा करने के बाद किया जाता है। ऐसे में महिलाओं को पूरे दिन चांद निकलने का इंतजार रहता है। हालांकि, इस साल करवा चौथ के दिन दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में बारिश होने की संभावना के चलते चांद के दीदार में परेशानी हो सकती है। मौसम खराब रहने या आसमान में बादल छाए रहने से चांद दिखाई देने में देरी हो सकती है। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सवाल है कि उनके शहर में चांद कब निकलेगा और उन्हें चंद्रदेव के दर्शन के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर समेत देश के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का संभावित समय।

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करवा चौथ मुहूर्त 2026

  • करवा चौथ पूजा मुहूर्त: शाम 5:38 बजे से 6:56 बजे तक।
  • पूजा विधि: शुभ मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करें।
  • निशिता मुहूर्त: रात 11:39 बजे से देर रात 12:31 बजे तक।
  • व्रत पारण: चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें।

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शहर 

चंद्रोदय का समय

1

नई दिल्ली

शाम 8:17 बजे

2

नोएडा

शाम 8:16 बजे

3

गुरुग्राम

शाम 8:18 बजे

4

चंडीगढ़

शाम 8:12 बजे

5

जयपुर

शाम 8:28 बजे

6

लखनऊ

शाम 8:06 बजे

7

पटना

शाम 7:52 बजे

8

कोलकाता

शाम 7:47 बजे

9

भोपाल

शाम 8:31 बजे

10

इंदौर

शाम 8:39 बजे

11

अहमदाबाद

शाम 8:52 बजे

12

मुंबई

रात 9:00 बजे

13

पुणे

शाम 8:58 बजे

14

हैदराबाद

शाम 8:41 बजे

15

बंगलुरू

शाम 8:55 बजे

16

चेन्नई

शाम 8:44 बजे

17

नागपुर

शाम 8:29 बजे

18

रायपुर

शाम 8:18 बजे
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।


 
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