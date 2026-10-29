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आज रात दिल्ली, नोएडा समेत देश के बाकी शहरों में कब दिखेगा चांद? जानिए आपके शहर में चंद्रोदय का समय

Thu, 29 Oct 2026 01:52 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 29 Oct 2026 01:52 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: आज सुगाहिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इसमें सुबह से ही महिलाएं निर्जला व्रत रखते हुए शाम को पूजा और फिर चांद के निकलने पर दर्शन और अर्ध्य देकर व्रत पूरा करती हैं। आइए जानते हैं आज रात कब निकलेगा चांद।

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Karwa Chauth 2026 Moon Rise Today Aaj Kab Niklega Chand Kitne Baje Chand Niklega Today Moon Rise Timing
Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Karwa Chauth 2026 Moon Rise Today: आज के दिन सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रहा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत हर साल रखा जाता है। जिसमें सुगाहिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सूर्योदय लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह सबसे पहले सरगी खाई जाती है, फिर शाम को करवा माता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और चंद्र के दर्शन करके अर्ध्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। सुगाहिन महिलाएं शाम को पूजा और कथा करके चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत देश को प्रमुख शहरों में चांद का दीदार कब होगा ?
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करवा चौथ 2026 पर पूजा का शुभ मुहूर्त
आज शाम 5 बजकर 38 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 56 मिनट तक

आज रात आपके शहर में चांद के निकलने का समय 

  • नई दिल्ली- रात 08:17 बजे
  • नोएडा- रात 08:16 बजे
  • गुरुग्राम-रात 08:18 बजे
  • गाजियाबाद-रात 08:17 बजे
  • मेरठ-रात 08:07 बजे
  • चंडीगढ़-रात 08:17 बजे
  • लुधियाना-रात 08:11 बजे
  • अमृतसर-रात 08:11 बजे
  • पटियाला- रात 08:11 बजे
  • देहरादून-रात 08:02 बजे
  • हरिद्वार- रात 08:03 बजे
  • नैनीताल-रात 07:59 बजे
  • ऋषिकेश-रात 08:02 बजे
  • शिमला- रात 08:03 बजे
  • लखनऊ-रात 08:00 बजे
  • वाराणसी-रात 07:56 बजे
  • कानपुर-रात 08:03 बजे
  • प्रयागराज- रात 08:00 बजे
  • आगरा-रात 08:11 बजे
  • बरेली-रात 08:02 बजे
  • मथुरा- रात 07:53 बजे
  • भोपाल-रात 08:25 बजे
  • इंदौर- रात 08:33 बजे
  • जयपुर-रात 08:22 बजे
  • जोधपुर- रात 08:34 बजे

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