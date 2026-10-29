आज रात दिल्ली, नोएडा समेत देश के बाकी शहरों में कब दिखेगा चांद? जानिए आपके शहर में चंद्रोदय का समय

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आज के दिन सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रहा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत हर साल रखा जाता है। जिसमें सुगाहिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सूर्योदय लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह सबसे पहले सरगी खाई जाती है, फिर शाम को करवा माता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और चंद्र के दर्शन करके अर्ध्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। सुगाहिन महिलाएं शाम को पूजा और कथा करके चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत देश को प्रमुख शहरों में चांद का दीदार कब होगा ?