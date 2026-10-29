चांद निकलने पर किस विधि से करें पूजा और कैसे खोलें व्रत? यहां जानें पूरी विधि और इसके लाभ

Karwa Chauth 2026 Chand Ki Puja Kaise Karen: आज का दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि देशभर में करवा चौथ का महापर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि-विधान से माता की पूजा करती हैं और व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं। साथ ही, पति की तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कई शुभ उपाय भी करती हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करके व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं करवा चौथ की पूरी पूजा विधि और इसके धार्मिक लाभ।