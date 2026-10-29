चांद निकलने पर किस विधि से करें पूजा और कैसे खोलें व्रत? यहां जानें पूरी विधि और इसके लाभ

Karwa Chauth 2026 Chand Ki Puja Kaise Karen: आज का दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि देशभर में करवा चौथ का महापर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि-विधान से माता की पूजा करती हैं और व्रत से जुड़े सभी नियमों का पालन करती हैं। साथ ही, पति की तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कई शुभ उपाय भी करती हैं। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चांद निकलने के बाद उसकी पूजा करके व्रत का पारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं करवा चौथ की पूरी पूजा विधि और इसके धार्मिक लाभ।
2 of 4
चांद निकलने के बाद कैसे करें पूजा
- फोटो : Adobe
चांद निकलने के बाद कैसे करें पूजा?
- करवा चौथ पर चांद निकलने के बाद सबसे पहले चंद्रदेव के दर्शन करें और उन्हें जल अर्पित करें।
- एक साफ थाली में रोली, अक्षत (चावल), दीपक और मिठाई रखें।
- पूजा की अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ रख सकती हैं।
- छलनी में दीपक रखकर पहले चंद्रदेव के दर्शन करें।
- इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें।
- चांद देखने के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें।
- अब पति के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया जाता है।
- पूजा पूरी होने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें।
- इसके बाद मिठाई या फल खाकर व्रत खोल सकती हैं।
3 of 4
चांद निकलने के बाद कैसे करें पूजा
- फोटो : Freepik
|
|
शहर
|
चंद्रोदय का समय
|
1
|
नई दिल्ली
|
शाम 8:17 बजे
|
2
|
नोएडा
|
शाम 8:16 बजे
|
3
|
गुरुग्राम
|
शाम 8:18 बजे
|
4
|
चंडीगढ़
|
शाम 8:12 बजे
|
5
|
जयपुर
|
शाम 8:28 बजे
|
6
|
लखनऊ
|
शाम 8:06 बजे
|
7
|
पटना
|
शाम 7:52 बजे
|
8
|
कोलकाता
|
शाम 7:47 बजे
|
9
|
भोपाल
|
शाम 8:31 बजे
|
10
|
इंदौर
|
शाम 8:39 बजे
|
11
|
अहमदाबाद
|
शाम 8:52 बजे
|
12
|
मुंबई
|
रात 9:00 बजे
|
13
|
पुणे
|
शाम 8:58 बजे
|
14
|
हैदराबाद
|
शाम 8:41 बजे
|
15
|
बंगलुरू
|
शाम 8:55 बजे
|
16
|
चेन्नई
|
शाम 8:44 बजे
|
17
|
नागपुर
|
शाम 8:29 बजे
|
18
|
रायपुर
|
शाम 8:18 बजे
4 of 4
चांद निकलने के बाद कैसे करें पूजा
- फोटो : freepik
चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पढ़ें ये मंत्र
- पहला मंत्र: ॐ सोम सोमाय नमः।
- दूसरा मंत्र: ॐ चंद्राय नमः।
करवा चौथ 2026: करवा चौथ पर कब सुनें कथा और कितने बजे निकलेगा चांद? सरगी से पूजा तक जानें जरूरी सवालों के जवाब
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है