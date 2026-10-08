सर्वपितृ अमावस्या पर शनिवार का संयोग, इन चीजों का दान खोलेगा सौभाग्य के द्वार, पितरों की बरसेगी कृपा

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सफेद वस्त्रों का दान

सर्वपितृ अमावस्या के दिन सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करना शुभ होता है और इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है।



काले तिल और वस्त्रों का दान

इस शुभ अवसर पर काले तिल, काले वस्त्र या अन्य काली चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से ग्रह-दोषों से राहत मिल सकती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है।



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