1 of 5 Aghan maas 2026 - फोटो : AI







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Agahan Maas 2026: हिंदू पंचांग में मार्गशीर्ष महीने को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पूरा महीना भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। वर्ष 2026 में अगहन मास की शुरुआत 25 नवंबर से हो रही है। इस दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगहन मास में किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है।

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2 of 5 भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने बताया मार्गशीर्ष का महत्व - फोटो : freepik

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने बताया मार्गशीर्ष का महत्व

भगवान श्रीकृष्ण को मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने की महिमा का उल्लेख श्रीमद्भगवद्गीता में भी किया गया है। गीता के विभूतियोग में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं- "मासानां मार्गशीर्षोऽहम्।"



इस श्लोक का भावार्थ है कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। इसी वजह से सनातन परंपरा में इस महीने को विशेष पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व वाला माना जाता है। अगहन मास में श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना करने के साथ जरूरतमंदों की सहायता करना भी पुण्यकारी माना गया है।

3 of 5 अगहन मास में इन वस्तुओं का करें दान - फोटो : Adobe stock

अगहन मास में इन वस्तुओं का करें दान

1. पीले कपड़ों का दान

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का संबंध पीले रंग से माना जाता है। इसी कारण अगहन मास में पीले रंग के वस्त्र दान करना शुभ होता है। इस महीने में किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीले कपड़े, धोती अथवा मौसम के अनुसार गर्म वस्त्र भेंट किए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।



2. गुड़ का दान

मार्गशीर्ष महीने में गुड़ दान करना भी अच्छा माना गया है। गुड़ को मिठास और शुभता से जोड़कर देखा जाता है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को गुड़ या इससे तैयार खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से परिवार में मधुरता बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम तथा अपनापन बढ़ता है।



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4 of 5 अगहन मास में इन वस्तुओं का करें दान - फोटो : AI

3. अनाज और भोजन का दान

अगहन मास में अन्न दान को विशेष पुण्य से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे श्रेष्ठ सेवाओं में से एक है। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल, दाल और अन्य खाद्यान्न जरूरतमंदों को दे सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। विश्वास है कि इससे श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में अन्न-धन की समृद्धि बनी रहती है।



4. घी का दान

हिंदू धर्म में घी का इस्तेमाल पूजा, हवन और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। अगहन महीने में घी का दान करना भी शुभ माना गया है। श्रद्धालु मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के लिए घी अर्पित कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद परिवार को घी दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दान से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है।



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