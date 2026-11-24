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पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। त्रिपुरासुर के संहार से प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें त्रिपुरारी नाम दिया। कहा जाता है कि महादेव की इस विजय पर देवताओं ने काशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इस दिन काशी में गंगा घाटों पर दीपदान का विशेष महत्व है।पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय काल में जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर सृष्टि और वेदों की रक्षा की थी। मान्यता है कि भगवान का यह दिव्य अवतार सृष्टि को पुनः व्यवस्थित करने और ज्ञान की रक्षा के लिए हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है।महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने परिजनों और प्रियजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से उपाय पूछा। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रीकृष्ण ने उन्हें पितरों के निमित्त गंगा स्नान, तर्पण और दीपदान करने का मार्ग बताया। इसके बाद पांडवों ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण और दीपदान किया।कई स्थानों पर तुलसी विवाह का उत्सव कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी रहती है और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य फल मिलता है।पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी का पुष्कर में यज्ञ संपन्न हुआ था। पुष्कर सरोवर को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस अवसर पर देशभर से श्रद्धालु पुष्कर पहुंचकर सरोवर में स्नान करते हैं और ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन-पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पुष्कर में स्नान, दान और दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।